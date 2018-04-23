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Gerilimin gölgesinde Almanya ile kritik görüşme!

Gerilimin gölgesinde Almanya ile kritik görüşme!

'Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi' konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüşecek. Görüşmede yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklama kararı gündeme gelecek. Almanya ise 2019-20 BMGK adaylığı için Türkiye’nin desteğini isteyecek.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 21:51 - Güncelleme: 23-04-2018 21:51

Güvenlik Konseyi’ndeki ‘Gençlik, Barış ve Güvenlik’ konulu BM Güvenlik konseyi zirvesindeki konuşmasında,d ünyada 1.9 milyar genç nüfusun bulunduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de nüfusun yarısının 31 yaşın altında olduğunu, ayrıca 900 bin Suriyeli gence ev sahipliği yaptıklarını anlattı. Bakan Çavuşoğlu, dünyanın her yerinde aşırılıkçı ideolojiler, radikalleşme ve terörizmin gençleri hedef aldığını belirterek, "Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtı akımlar, etnik ve dini ayrımcılık ve sosyo-ekonomik marjinalleşme, gençler arasında radikalleşmenin temel nedenleridir" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan’da düzenlenecek toplantı kapsamında BM’nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye’nin katkıları ve yaklaşımı hakkında salı günü Genel Kurul’a hitap edecek olan Bakan Çavuşoğlu, buradaki ilk temaslarını Belçika Dışişleri bakanı Didier Reynders ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile biraraya geldi.

ALMANYA İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek olan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile Almanya'da Türk siyasilerin seçim kampanyası yürütmesi yasağı konusunu gündeme getirecek. Almanya ise 2019-20 BMGK adaylığı için Türkiye’nin desteğini isteyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarlamıştı.

"TAVRIMIZ NET"

New York’a gitmeden önce Kanada'nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, "Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" şeklinde konuşmuştu. Maas, "Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli" diye eklemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle şu anda yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa'yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 22:18 saçmalık,sen almanyada yaşa,gel beni yönetecekleri sen seç,böyle demokrasi olurmu,yurt dışında vatandaşlık alanların seçim hakkı olmamalı.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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