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Genelkurmay Başkanı Akar'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Akar'dan Afrin açıklaması

Afrin'de son durum... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen yerlerde bölge halkının evlerine geri dönmeye başladığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 19:36 - Güncelleme: 22-03-2018 19:55

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi verdi. Akar, terörden temizlenen bölgelere sivil halkın dönmeye başladığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Kilis ve Hatay bölgelerinde birlik, karargah ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki birlik komutanlarıyla özellikle Afrin ilçe merkezine ilişkin son gelişmeler, alınan ve alınacak tedbirlere ilişkin görüşen Akar, denetlemeler sırasında yaptığı değerlendirmelerde, harekat kapsamında tüm faaliyetlerin hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde, Birlemiş Milletler kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Teröristlerin, Afrin bölgesinden önemli oranda temizlendiğini vurgulayan Akar, Afrin şehir merkezinde kontrolün sağlanmasından sonra meskun mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini bildirdi.

Harekatın temel amaçlarından birinin terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyelilerin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu aktaran Akar, "Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı." ifadesini kullandı.

"SİVİLLER TSK İÇİN DOKUNULMAZDIR"

Akar, harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığına dikkati çekerek, sivil, masum kişilerle çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için dokunulmaz olduğunu, bu anlayışla sivil, masum kişilerin, çevrenin, tarihi eserler ile kültürel yapıların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

Gelinen aşamada harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına hassasiyet gösterildiğine değinen Akar, sağlık hizmeti ve diğer yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını bildirdi.

Akar, bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbirin alındığını, bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Harekat kapsamında elde edilen başarıda Mehmetçikle birlikte omuz omuza mücadele eden jandarma, polis, güvenlik korucuları ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının payının büyük olduğuna işaret eden Akar, şöyle devam etti:

"Ayrıca harekat esnasında yaralanarak tedavileri sonrasında muharebe sahasına kendi istekleriyle dönen şu ana kadar 157 personel bulunuyor. Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Akar, gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan TSK tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini, mücadelenin, "en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Orgeneral Akar, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutladı, başarılar diledi.

Akar, harekatın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifa, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu.

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