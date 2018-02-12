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Geneleve silahlı saldırı! İçeri alınmayınca...

Geneleve silahlı saldırı! İçeri alınmayınca...

UŞAK'ta, alkollü olduğu gerekçesiyle 2 arkadaşıyla geldiği geneleve alınmayan 1 kişi, otomobilinden aldığı pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş edip, 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Polis, olaya karıştığı ileri sürülen 3 şüpheliyi evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 18:43 - Güncelleme: 12-02-2018 00:22

UŞAK'taki geneleve, 9 Şubat Cuma günü saat 22.00 sıralarında, yanındaki 2 arkadaşıyla gelen alkollü kişi, iddiaya göre içeri alınmadı. Bunun üzerine sinirlenen alkollü saldırgan, otomobilden aldığı pompalı av tüfeğini genelevin kapısına doğrultup, rastgele ateş açtı. Olay sırasında, genelevin kapısında görevli M.K., bacağından yaralanırken, saldırgan ise otomobiline binip, yanındaki 2 kişiyle birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından genelevden ayrıldı.

Ertesi gün, yine ihbar üzerine genelevin arka kısmına gelen ekipler, Yaşar Kaplan'ın (36) cansız bedeniyle karşılaştı. Sırtından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Kaplan'ın, 1 gün önce genelevin önündeki olayda sırtından vurulduğu, kaçmak isterken de yere düşüp, yaşamını yitirdiği saptandı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Polis ekipleri, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen şüpheliler Ö.Y. (21), F.Y. (21) ve M.Y.'yi (17) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • vay halimize 12 Şubat 2018 01:04 eskiden bir güvenlikçi kapıda beklerdi,oda mı yok,müdahale edilmemiş mi,ertesi gün işlem yapılmış,ve de cesete rastlanılmış,bu neya tesadüflerle yaşıyoruz galiba...

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