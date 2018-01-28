Genç kızı sokakta yumruklayan saldırgan buymuş!

İstanbul Kadıköy'de yolda yürüyen genç bir kıza yumruk atan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası saldırgan gözaltına alınıp serbest kaldı. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeninden gözaltına alındı. Durup dururken yumruğa maruz kalan genç kızın burnu zarar görürken saldırgan emniyetten çıkarılırken görüntülendi. 28 yaşındaki saldırgan A.K.G.'nın görüntüsü dikkat çekti.

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G.(28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Serbest bırakılan zanlı A.K.G. akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. A.K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.