  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Genç kızı sokakta yumruklayan saldırgan buymuş!

Genç kızı sokakta yumruklayan saldırgan buymuş!

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kız yolda yürürken hiç tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğramış, saldırgan serbest bırakılmıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırı büyük tepki çekti. Saldırgan tekrar yakalandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-01-2018 12:17 - Güncelleme: 28-01-2018 12:17

İstanbul Kadıköy'de yolda yürüyen genç bir kıza yumruk atan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası saldırgan gözaltına alınıp serbest kaldı. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeninden gözaltına alındı. Durup dururken yumruğa maruz kalan genç kızın burnu zarar görürken saldırgan emniyetten çıkarılırken görüntülendi. 28 yaşındaki saldırgan A.K.G.'nın görüntüsü dikkat çekti.

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G.(28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Serbest bırakılan zanlı A.K.G. akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. A.K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Genç kızı sokakta yumruklayan saldırgan buymuş! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat