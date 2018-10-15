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Genç kadın taksiden iner inmez köprüden atladı!

ADANA’da genç kadın bindiği taksiden indikten sonra köprüden göle atlayarak intihar etti. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, genç kadının öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 21:21 - Güncelleme: 15-10-2018 00:21

ADANA’nın Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü’nde meydana gelen olayda; 31 yaşındaki D.Ç, çevirdiği bir taksiye bindi. Daha sonra taksi şoförüne Çatalan Köprsü’ne gitmesini söyledi. Taksici köprüye geldiğinde, genç kadın köprünün ortasında taksi şoförüne aracı durdurtup indi. D.Ç daha sonra bir anda köprü üzerinde kendini göle attı.

Durumu gören vatandaşlar olay, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine göl üzerinde botla gelen sualtı polisi suya atlayan genç kadını çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, genç kadının öldüğünü belirledi. Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Suat Aktaş 14 Ekim 2018 23:31 Taksicilerin insan sarrafı olması lazım.. İş gereği binlerce insanla karşılaşırlar. O saatte köprünün ortasında yolcu niye durdurur taksiyi... Tahmin edip bişeyler yapamazmıydı...

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