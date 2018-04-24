Genç doktorun sır ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan ve yalnız yaşayan Merve Özegel'den 2 gündür haber alamayan ailesi, durumu İlçe Sağlık Müdürü Olcay Parlak'a bildirdi.

CANSIZ BEDENİ YERDE YATIYORDU

Bunun üzerine Olcay ve bir grup meslektaşı Özegel'in Aliağa Sokak üzerindeki evine gitti. Kapıyı çalıp, cevap alamayan meslektaşları evin balkonunun açık olduğunu görünce girdikleri içeride Merve Özegel'in yerde cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Özegel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞMEDİ

Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından üzerinde herhangi ize rastlanılmayan Merve Özegel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çerkezköy'de 4 yıldır görev yaptığı öğrenilen Özegel'in ailesinin de Mersin'de yaşadığı belirtildi.

