Gelinim Mutfakta, duygusal mesaj Şebnem'i ve stüdyodakileri ağlattı

Şebnem'in erkek kardeşi Batuhan, ablasına ve stüdyodakilere bir video mesaj gönderdi. Şebnem, annesi öldükten sonra kardeşleri için hayatını feda etmiş ve onların büyümesinde en büyük etken olmuş. 15 yaşından itibaren kardeşlerine annelik yapan Şebnem, kardeşini ekranda görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Batuhan "Ablam, bizim sorumluluğumuzu aldığında 15 yaşındaydı! 15 yaşındaki bir kızın iki tane çocuğa bakması mucize denecek kadar büyük bir olay! Ona hiç bir zaman teşekkür edemedim, buradan nasip oldu! Sana çok, çok teşekkür ediyorum! Seni seviyoruz" dedi. Bu sözler başta Şebnem olmak üzere herkesi çok duygulandırdı. Şebnem ve kaynanasının gözyaşlarına diğer yarışmacılarda eşlik etti. Şebnem'in güzel yüreğinden geçenler, kelimeler olarak ağzından dökülmeye başladı. Söyledikleri herkesin yüreğini cız ettirdi!