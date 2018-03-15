Gelin adayı Hanife Gürdal estetik yaptırdı işte estetikli görüntüleri

Türkiye'nin en ünlü gelin adayı o olabilir. Ya da gelin adayı olarak ünlenmiş olabilir. Tabi ki Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarında eş arayıp bir türlü bulamayan, ardından oyunculuğa göz kırpan ama dizisi yayından kalkan, şimdilerde ise yaptığı sosyal medya reklamlarından kazanç sağlayan Hanife Gürdal'dan bahsediyoruz. Hakkında dönem dönem türlü haberler çıkan Hanife Gürdal yine şoke etti. Hanife Gürdal estetik yaptırdı, görenler şoke oldu. İşte Hanife Gürdal'ın estetikli fotoğrafları...

BAMBAŞKA BİRİ OLDU; Star TV'de yayınlandığı dönemde çok ses getiren Zuhal Topal izdivaç programı bitse de yankıları hala sürüyor. İzdivaçtaki eski gelin adayı Hanife, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Zuhal Topal'ın evlilik programı yayınlandığı dönemde kendisine eş arayan Hanife, şöhreti yakalamıştı. Estetik yaptıran Hanife, başka biri oldu.

Sık sık paylaşımlar yapan Hanife'nin güzelliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hanife'nin kendisine estetik yaptırdığı, dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi. İşte Hanife Gürdal'ın estetikli görüntüleri...

Hanife'nin son halini görenler, "Programdaki halinden eser yok." dedi.

Gelin adayı Hanife Gürdal estetik yaptırdı son halini görenler tanıyamadı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

HANİFE GÜRDAL KİMDİR; 1995 doğumlu olan İzmir Torbalı doğumlu Hanife lise mezunudur. 1.64 boyunda ve 59 kilodadır. 1 yıla aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal daha sonra Zuhal Topal'ın programına katılmış taliplerine ret cevabı vermesiyle ünlenmiştir.