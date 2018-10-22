Geçen yıl 25 milyon dolar kazanmıştı Bu sene ise...

ABD'nin ünlü alışveriş etkinliği "Black Friday"e benzetilen ve 11 Kasım'da düzenlenmesi sebebiyle 11:11 diye bilinen Single's Day alışveriş etkinliği, bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek.

KAZANCI HER YIL ARTTIRDI

Alibaba CEO’su Daniel Zhang'in 2009 yılında oluşturduğu etkinlikte 7.8 milyon dolar, geçen yıl 25 milyon dolarlık kazanç sağlanmıştı. Zhang, bu yılki satışlar için ise herhangi bir öngörüde bulunmadı. Zhang, bugüne kadar elde edilen etkileyici sonuçlardan dolayı heyecan duyduklarını ve gelecek yıllarda müşteriler için yenilik getiren güç olmaya devam edeceklerini belirtti.

Alibaba Lazada'ya şu ana kadar 4 milyar dolar yatırım yaptığını duyururken, Lazada’nın satış etkinliği için Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Singapur’daki müşterileri çekebileceğini umuyor.