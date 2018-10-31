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Gece kulubünde genç kıza toplu tecavüz dehşeti! İçkisine ilaç katıp...

Gece kulubünde genç kıza toplu tecavüz dehşeti! İçkisine ilaç katıp...

Bir gece kulübünde içeceğine ilaç kattıkları Suriyeli mülteci bir kıza çok sayıda kişi tecavüz etti. Olayla ilgili biri Alman, 7'si Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 11:52 - Güncelleme: 31-10-2018 11:52

ALMANYA'nın Freiburg şehrinde yaşayan 18 yaşındaki bir genç kız gittiği eğlence merkezinde içkisine ilaç katılarak bayıltıldı ve toplu tecavüze uğradı. Bild gazetesinin haberinde, olaya 15 erkeğin karışmış olabileceği belirtilirken, şu ana kadar 7 Suriye ve 1 Alman vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

İLAÇLI İÇECEK İÇİRİLDİ... Spiegel Online'ın haberine göre, olay günü bir gece kulübüne giden 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkeğin verdiği içeceği kabul etti. Genç kız gece yarısı bu kişiyle birlikte diskotekten ayrıldı. Tanımadığı adamla diskotekten ayrılan genç kız, içeceğe karıştırılmış olması muhtemel bir maddeden ötürü bilincini kaybetmişti.

DİSKOYA GELİP ARKADAŞLARINI DA GÖTÜRDÜ... Söz konusu erkeğin daha sonra diskoteğe gelerek, tanıdıklarını da çağırdığı ve onların da genç kıza tecavüz ettikleri ileri sürüldü.

15 KİŞİ OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR... Şu ana kadar 7 Suriye ve 1 Alman vatandaşının gözaltına alınırken, toplu tecavüz olayına 15 kadar kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Emniyet yetkilileri, 14 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen saldırıyla ilgili olarak, görgü şahitlerinin kendilerine başvurmalarını istedi.

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