Gazzeli genç Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti artık süremeyecek

Gazze Şeridi'ndeki Büyük Dönüş Yürüyüşü sivil etkinlikleri kapsamında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu tek bacağını kaybeden Gazzeli genç bisikletçi Ala ed-Dali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eylül 2016'da hediye edilen bisikleti artık kullanamayacak.

Dali'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen ve belki de hayatında aldığı en değerli hediye olan bisiklet sevinci uzun sürmedi. Çocukluğundan beri başarılı bir bisikletçi olabilmek için harcadığı çabalar ve kurduğu hayaller, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu tek bacağını kaybetmesiyle hüsrana uğradı.

Türkiye, Gazze Şeridi'ne ikisi 2016'da, diğeri 2017 yılında yaklaşık 14 bin ton insani yardım malzemesi taşıyan 3 gemi göndermişti. Yardım malzemelerinin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazzeli çocuklara şahsi hediyesi olarak gönderdiği 1000 bisiklet ve sporculara özel 10 bisiklet bulunuyordu.

Bisikletiyle çok uzun mesafeler katedebilen bir sporcu olarak kendini yetiştirebilmek için büyük emek verdiğini ifade eden Dali (21), duygularını "Bugün, bacağım kesildikten sonra hayallerimin peş peşe yıkıldığını hissediyorum. Vurulduktan sonra; işgal güçlerinin, sadece bacağımı değil, çocukluğumdan bu yana inşa ettiğim hayallerimi de vurduğunu hissettim." şeklinde anlattı.

Dali, Arap ve uluslararası bisiklet takımları arasında Filistin bayrağını dalgalandırma hayalinden vazgeçmediğini belirterek, bu hayalini, protez yardımıyla tek bacağıyla gerçekleştirmek istediğini dile getirdi.

İsrail kurşunuyla vurulmadan önce antrenmanlar yapıyordu

İsrail kurşunuyla vurulmadan önce gelecek ay Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenmesi planlanan bisiklet yarışına Filistin takımıyla birlikte katılmak için antrenmanlar yapan Dali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisiklet ile her gün saatlerce çalışıyordu.

Antrenmanlar sırasında arkadaşlarıyla birlikte Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine bisikletle giden Dali, "Türk bisikletleri, uluslararası standartlara sahip. Eğitimimiz sırasında bana ve arkadaşlarıma çok yardımcı oldu, bisiklet kullanımında özel yeteneklerin gelişmesine katkı sağladı." diye konuştu.

Dali, bu bisikletler ile Gazze'deki Filistin takımının düzenlediği 3 yarışmaya katıldığını aktardı.

Filistinli gencin vurulma anı

Olay günü, Gazze'nin Refah kentinin doğu sınırı yakınlarında kurulan sembolik "Dönüş" çadırlarına gittiğini söyleyen Dali, "Sporculara has barışçıl bir üniforma giymiştim. Sınırdaki tellere yaklaşık 200 metre uzakta iken İsrail kurşunu isabet etti." dedi.

Dali olay anını şu sözlerle ifade etti: "Kurşunun isabet etmesiyle elektrik çarpmış gibi hissettim. Kurşunun, sağ bacağıma isabet etmesiyle aniden kanlar içinde yere düştüm."

Vurulmasının ardından en yakın hastaneye götürülen Dali, hastane, yaralılarla dolu olduğu için yaklaşık 3 saat beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Dali, tedavi kapsamında 2 gün yoğun bakımda kaldığını, doktorların bacağını kurtarmak için kendisini 8 defa ameliyat ettiklerini ancak tüm bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını ve bacağını kesmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Filistinli genç, damar nakli için de bir dizi operasyon geçirdiğini ancak patlayıcı merminin etkisiyle nakledilen damarların da işlevini yitirdiğini söyledi.

Çocukluğundan beri süregelen bisikletçi olma hayali

Bisiklete binmeye 8 yaşındayken başlayan Dali, daha önce Filistin Bisiklet Takımı'nın düzenlediği yarışmalara katılırken 2014'te takıma girdi.

Dali, aynı yıl Filistin Bisiklet Takımı gençler karşılaşmasında birinci olurken, bunu takip eden yarışmalarda da çeşitli madalyalar kazandı.

İsrail askerlerinin, hayatında meydana getirdiği "zorunlu" değişime uyum sağlamaya ve onunla birlikte yaşamaya alışmaya çalışan Dali, "tek bacağıyla" Filistin'i Arap ve uluslararası şampiyonalarda temsil etmeyi hayal ediyor.

Filistinli gençten Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin Filistin Bisiklet Federasyonu'na verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dali, federasyonun gelişmesi için daha fazla yardım edilmesi talebinde bulundu.

Dali, Gazze'deki sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılar ve tedavi için gerekli teçhizatın kısıtlı olmasına işaret ederek "Türkiye'den ayrıca tedavisi için gerekli yardımın yapılmasını" istedi.

Filistinli genç Dali, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Spor alanındaki hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için yaptığı yardımlara devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filistinli bisikletçi, biri günlük yaşantısında hareket edebilmesi, diğeri spor çalışmaları ve bisiklet sürerken kullanabileceği iki protez bacağa ihtiyaç duyuyor.

Türkiye'den gönderilen bisikletler

Gazze'deki Filistin Bisikletçiler Federasyonu Başkanı Said Temraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi uluslararası standartlara sahip 10 bisikletin resmi olarak geçen sene ortalarında teslim edildiğini hatırlatarak, "Gazze'de yarışmalara katılabilecek uluslararası standartlara sahip bisiklet bulunmuyor. Yarışmalarda kullanılabilecek bisiklet yok, olsa da fiyatı çok yüksek olurdu." diye konuştu.

Temraz, federasyonun bu özellikleri haiz bisikletlere ilk kez sahip olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın hediyesi bisiklet takımının kurulmasını sağladı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikletler, Gazze'deki bisiklet takımının kurulmasına zemin hazırladı." diyen Temraz, şunları söyledi:

"Bu bisikletler olmasaydı, her ne kadar Arap ve uluslararası düzeyde rekabet edecek beşeri potansiyele sahip olsak da bisiklet takımının çekirdeğini oluşturamazdık."

Temraz, takımda kız ve erkek gruplarında 15 sporcunun olduğunu ancak yarış bisikletlerinin olmadığını ifade ederek, "Türkiye'den takımdaki sporcular için Gazze dışındaki yarışmalara katılabilmeleri için bir parti bisiklet daha istiyoruz." ifadesini kullandı.

Federasyonun, Gazze dışındaki yarışmalar için 3 davet aldığına işaret eden Temraz, İsrail'in bölgede uyguladığı abluka nedeniyle yarışmaların düzenlendiği yerlere gidemediklerine dikkati çekti.

Temraz, işgalci İsrail'in Batı Şeria ve Tunus'ta düzenlenen yarışmalara katılmalarına izin vermediğini, Mısır'ın da yarışmaya katılmak için Ürdün'e geçişlerini engellediğini aktardı.

Federasyon Başkanı, İsrail tarafından engellenmeseydi Dali'nin de yarışmalara katılan takım bünyesinde yer alacağını sözlerine ekledi.