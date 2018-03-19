Gaziantep'in projesi diğer illere örnek olacak

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında ilk kez Gaziantep’e geldi. Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi’ni gezen komisyon üyeleri, merkezi inceledi, çalışmaları yerinde gördü, yetkililerden bilgi aldı. GAZİANTEP DİĞER İLLERE ÖRNEKTİR

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği çabadan dolayı övgü dolu sözlerle anlatan Komisyon Başkanı Tezcan, uyuşturucuyla mücadelede Gaziantep modelini geliştiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesini diğer illere örnek olarak anlatacağını kaydetti. İLK İL GEZİSİ GAZİANTEP’E

Uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonunun 4 partinin ortak görüşü olarak 12 milletvekilinden kurulduğunu belirten Tezcan, “Komisyon 10 Ocak 2018’den bu yana çalışmalarına başladı. Komisyonumuzun çalışma süresi 4 aydır, bugüne kadar 900 toplantı ve 69 dinleme gerçekleştirdik. Uyuşturucu kullanımını azaltmaya, kullanımı önlemeye yönelik ne gibi çalışmalar yapılabilir onları konunun paydaşlarıyla konuştuk. İlk defa bir ilimizi ziyaret ediyoruz. Türkiye, doğudan batıya kavşak bölgesi olduğundan riskli bir bölgede yer alıyor. Ayrıca uyuşturucudan kaynaklı ölümler açısından da riski yüksek bir ülkeyiz. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Antalya ve Mersin gibi kırmızı renkli illerimiz var. ÇOK BAŞARILI BULDUM

Bu illerimizi ziyaret edip, sahadaki çalışmaları görmek istiyoruz. Sadece dinlemekten ziyade kamu kurum ve kuruluşlarımız sahada neler yapıyor, özellikle yerel yönetimlerin uyuşturucuyla mücadele noktasında ne gibi çalışmalar var, onları yerinde inceleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gaziantep modelinde bir rehabilitasyon merkezi olan Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi, çok farklı konsepti olan bir merkez. Bu tarz merkezleri, diğer yerel yönetimlerce sosyal sorumluluk projeleri adı altında yapmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çok başarılı buldum, bu modelin daha da geliştirilmesi noktasında varsa eksiklikler kanun yapıcılar olarak bizler mecliste bu yönde çalışmalar yapacağız. Kritik illerimiz gezdikten sonra da raporlarımızı hazırlayacağız, TBMM başkanımıza sunacağız. Geri dönüşümleri olan çok güzel ve verimli bir çalışma oldu. GAZİANTEP İSMİNİ ÇOK DUYMUŞTUK

Bazı şehirlerde uygulanan tedavi modelleri var, bu manada Gaziantep ismini çok duymuştuk. Yapılan rehabilitasyon merkezi ve saha çalışmaları özellikle Valilik ile Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm kurumların koordineli biçimde çalıştığını da görmek bizim için ayrıca mutluluk vericidir. Çünkü bağımlılıkla mücadele bir bireyin tek başına üstesinden gelebileceği bir tedavi ve rehabilitasyon yöntemi değildir. Burada önemli olan devletin bütün kurumlarıyla beraber konuyla alakalı çalışma yapması gerekiyor” dedi.