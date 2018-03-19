  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gaziantep'in projesi diğer illere örnek olacak

Gaziantep'in projesi diğer illere örnek olacak

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Üyeleri, Gaziantep Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'ni inceledi. Komisyon Başkanı Tezcan, uyuşturucuyla mücadele konusunda Başkan Fatma Şahin'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2018 16:40 - Güncelleme: 19-03-2018 16:40

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında ilk kez Gaziantep’e geldi.  Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi’ni gezen komisyon üyeleri, merkezi inceledi, çalışmaları yerinde gördü, yetkililerden bilgi aldı.GAZİANTEP DİĞER İLLERE ÖRNEKTİR
TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği çabadan dolayı övgü dolu sözlerle anlatan Komisyon Başkanı Tezcan, uyuşturucuyla mücadelede Gaziantep modelini geliştiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesini diğer illere örnek olarak anlatacağını kaydetti.İLK İL GEZİSİ GAZİANTEP’E
Uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonunun 4 partinin ortak görüşü olarak 12 milletvekilinden kurulduğunu belirten Tezcan, “Komisyon 10 Ocak 2018’den bu yana çalışmalarına başladı. Komisyonumuzun çalışma süresi 4 aydır, bugüne kadar 900 toplantı ve 69 dinleme gerçekleştirdik. Uyuşturucu kullanımını azaltmaya, kullanımı önlemeye yönelik ne gibi çalışmalar yapılabilir onları konunun paydaşlarıyla konuştuk. İlk defa bir ilimizi ziyaret ediyoruz. Türkiye, doğudan batıya kavşak bölgesi olduğundan riskli bir bölgede yer alıyor. Ayrıca uyuşturucudan kaynaklı ölümler açısından da riski yüksek bir ülkeyiz. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Antalya ve Mersin gibi kırmızı renkli illerimiz var.ÇOK BAŞARILI BULDUM
Bu illerimizi ziyaret edip, sahadaki çalışmaları görmek istiyoruz. Sadece dinlemekten ziyade kamu kurum ve kuruluşlarımız sahada neler yapıyor, özellikle yerel yönetimlerin uyuşturucuyla mücadele noktasında ne gibi çalışmalar var, onları yerinde inceleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gaziantep modelinde bir rehabilitasyon merkezi olan Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi, çok farklı konsepti olan bir merkez. Bu tarz merkezleri, diğer yerel yönetimlerce sosyal sorumluluk projeleri adı altında yapmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çok başarılı buldum, bu modelin daha da geliştirilmesi noktasında varsa eksiklikler kanun yapıcılar olarak bizler mecliste bu yönde çalışmalar yapacağız. Kritik illerimiz gezdikten sonra da raporlarımızı hazırlayacağız, TBMM başkanımıza sunacağız. Geri dönüşümleri olan çok güzel ve verimli bir çalışma oldu.GAZİANTEP İSMİNİ ÇOK DUYMUŞTUK
Bazı şehirlerde uygulanan tedavi modelleri var, bu manada Gaziantep ismini çok duymuştuk. Yapılan rehabilitasyon merkezi ve saha çalışmaları özellikle Valilik ile Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm kurumların koordineli biçimde çalıştığını da görmek bizim için ayrıca mutluluk vericidir. Çünkü bağımlılıkla mücadele bir bireyin tek başına üstesinden gelebileceği bir tedavi ve rehabilitasyon yöntemi değildir. Burada önemli olan devletin bütün kurumlarıyla beraber konuyla alakalı çalışma yapması gerekiyor” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gaziantep'in projesi diğer illere örnek olacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Fatma Şahin
FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Perihan'dır. Kimya Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. SANKO Holding'de İşletme M&uu

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro