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Gaziantep'e dev gibi park! Allaben Vadi Parkı Eylül'de hizmete sunulacak

Gaziantep'e dev gibi park! Allaben Vadi Parkı Eylül'de hizmete sunulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le grileşen yüzünü değiştiren Gazi şehir, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla uluslararası kuruluşların bile dikkatini çekti.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 12:18 - Güncelleme: 04-04-2018 12:18

2014-2017 yılları arasında 4 milyon 500 bin metrekareye parklar, refüjler ve kent ormanı oluşturan Büyükşehir, şehrin batısından Alleben Göleti'ne kadar uzanan 600 dönüme Gaziantep Alleben Vadi Parkı’nı kuruyor. Üç adet 100’üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı büyüklüğündeki park, eylül ayında Gazianteplilerin hizmetine sunulacak.BAŞKAN ŞAHİN: FISTIĞIN BİR DALINA ZARAR VERMEDİK

4 yıl boyunca büyükşehir olarak çok büyük parklar kurduklarını belirten Başkan Şahin, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Fidanlık Mahallesinde 146 bin 865 metrekare alandaki Fıstık Araştırma arazisinin 55 bin metrekarelik kısmına Fıstık Park yaptık. Bir ağacına, fıstığın bir dalına zarar vermeden halkımıza açtık.NURGANA’NIN KIPKIRMIZI TOPRAĞINI HALKIMIZLA BULUŞTURUYORUZ

Elimizde şu an iki büyük park işimiz var. Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlığından başlayarak, Hobi Bahçesi’ne kadar olan 250 dönüme yeni Nurgana Parkı yapıyoruz. Nurgana’nın kıpkırmızı toprağını, yeşilini, suyunu halkımızla buluşturuyoruz. Her yeni parkın içerisine kitap kafe yapıyoruz. Çocuklarımız kitaplara kolay ulaşsın, çok okusun, zihinlerini geliştirsin istiyoruz. Çocuklarımız için park içerisine açık kapalı spor alanları yapıyoruz. Çünkü; sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Spor tesisleri, yüzme havuzu ve çok sayıda spor alanını gençlerimize kazandırıyoruz.BİR KURUŞ PARA HARCAMADIK

600 dönüme Gaziantep Alleben Vadi Parkı yapıyoruz. Alleben Göleti’nin devamı geniş bir alan. Bu ne demek? İkinci bir Yüzüncü Yıl Atatürk Kültür Parkı demek, Gaziantep’e üç tane Yüzüncü Yıl hazırlıyoruz. Birileri, 15 yıl boyunca bir Yüzüncü Yıl Parkı’yla övündüler. Biz daha dördüncü yılımızın sonunda üç adet Yüzüncü Yıl Parkı büyüklüğünde tematik park hazırlıyoruz. Bu çok önemli, göletin devamında 600 dönüm alana bir kuruş para harcamadık, şehircilik ve belediyecilik budur, buradaki uygulamalarla özellikle binaların üst yapısını, alt yapısını, trampalarını çözdük, 600 dönümü tertemiz ettik. Geriye yaşayan bir meydan kalacak. Burada, aile, çocuk ve genç kendini bulacak. O güzel 600 dönümlük alanı halkımıza kazandırıyoruz. Ne zaman? Eylül ayında bitecek. Göletin orada derenin aktığı, çocukların ve gençlerin yürüyüş yaptığı, gençlerin spor yaptığı, yeni bir mekanı halkımızla paylaşmış olacağız. Artık bizlere mekanlar yetmiyor” dedi.
 
 

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KİMDİR ?
Fatma Şahin
FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Perihan'dır. Kimya Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. SANKO Holding'de İşletme M&uu

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