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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin kelebek getirecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin kelebek getirecek

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi içerisine kurulacak Tropik Kelebek Merkezi, Türkiye’de bir ilk olacak. Merkez, 2 aya kadar ziyaretçilere kapılarını açacak. Bu proje için Filipinler'den 20 bin kelebek getirilecek.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 11:53 - Güncelleme: 18-07-2018 11:54

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi içerisine kurulacak Tropik Kelebek Merkezi, Türkiye’de bir ilk olacak. Merkez, 2 aya kadar ziyaretçilere kapılarını açacak. Bu proje için Filipinler'den 20 bin kelebek getirilecek.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Dünya’da dördüncü, Avrupa'da üçüncü, Türkiye'de ise ilk sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisine kurulacak olan Tropik Kelebek Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun batısında konumlanan Filipinler’den getirilecek 120’ye yakın farklı türde, rengârenk 20 bin kelebeğe ev sahipliği yapacak.

Konu hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 2018 yılı içerisinde hayvanat bahçesinin yeni bir projeyi hayata geçireceğini belirterek, “Tropik Kelebek Merkezi’ni 2018 yılında açacağız. 120’ye yakın farklı türde, 20 bin tane kelebeğin bir arada uçacağı bir merkezle hayvanat bahçemiz renklenecek. Filipinler’den getireceğimiz kelebekler için 25 santigrat sıcaklık ve 90 derecelik nem oranında iklimlendireceğimiz özel bir mekân kuracağız. Kelebeklerin beslendiği 500’e yakın farklı bitkinin yer alacağı merkezde, ziyaretçilerimiz rengârenk kelebekleri yakından görebilecek.

Hayvanat Bahçesi’nde kurulacak Tropik Kelebek Merkezi, Türkiye’de bir ilk olacak. Ziyaretçilerimiz, 2 aya kadar merkezi gezebilecek. Bu merkez ziyaretçilerimizin ilgisini çekecektir. Bu da ziyaretçi artışına neden olacaktır. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne, 2018 yılında 3,5 milyon ziyaretçi gelmişti, bu sayı 2018’in ilk altı ayında 1 milyon 800 bine ulaştı. Yıl sonunda, 4,5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Bu ziyaretçilerin yüzde 90’ı çevre illerden geliyor. Buraya gelen ziyaretçiler, aynı zamanda Tarihi Antep Kalesi, Bakırcılar Çarşısı ve Zeugma Müzesi gibi şehrimizin güzelliklerini gezebilme fırsatı buluyor” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle "Uzaklarda Arama" sloganıyla yeni bir tanıtım kampanyasının başlatıldığını hatırlatan Özsöyler, “Uzaklarda arama Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyüğü Hayvanat Bahçesi burada, Türkiye’nin ilk Safari Parkı ve Tropik Kelebek Merkezi burada” diye konuştu.

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