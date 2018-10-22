Galatasaray'a 27 milyon liralık yeni sponsor!

Galatasaray, elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com ile geniş kapsamlı sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri İlber Aydemir ve Dorukhan Acar, Bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner.com Genel Müdürü Mehmet Sindel ile genel müdür yardımcısı Burçin Baysak katıldı.

Mustafa Cengiz, Bilyoner.com ile çok önemli bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Eylül 2017'de Galatasaray bir bahis şirketiyle bir milyon liralık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bugün yaptığımız anlaşma 8 milyon liralık. Bu rakam, Türk bahis şirketlerinin bugüne kadar yaptığı en büyük sponsorluk anlaşması. Bilyoner.com ile son yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma yaptık. İlk yıl için 8, ikinci yıl için 9, üçüncü yıl için de 10 milyon liralık anlaşma. Toplam 27 milyon liralık bir anlaşma yaptık" diye konuştu.

Cengiz, sponsorluk çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ise Galatasaray'ın hem futbol hem de erkek basketbol takımına sponsor olduklarını dile getirerek, "Bilyoner.com olarak 3 yıl için 27 milyon lira bedelle anlaşma imzaladık. Bilyoner.com olarak spordan kazandığımızı spora aktarmaya devam ediyoruz. Amacımız her branşta Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaktır. Yakın dönemde Türk sporuna katkı sağlayacak yeni bir sürprizi daha duyuracağız" ifadelerini kullandı.