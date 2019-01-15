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Galatasaray Marcao'nun maliyetini açıkladı!

Galatasaray Marcao'nun maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun maliyetini açıkladı. Transfer için 4 milyon Euro bonservis ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya ise yarım sezon için 400 bin Euro, sonrasında ise 800 bin Euro ve artan ücretler verecek.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 22:10 - Güncelleme: 15-01-2019 22:10

Galatasaray, Marcao transferi için Chaves kulübüne 4 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti,

2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti,

2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti,

2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray yeni transferi Marcao'yu resmen açıkladı

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