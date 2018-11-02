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Galatasaray Fenerbahçe'yi yenecek derbi için bomba iddia

Galatasaray Fenerbahçe'yi yenecek derbi için bomba iddia

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam 21:00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak. Derbi için Oktay Derelioğlu, Ertem Şener ve Sinan Engin bomba yorumlarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 07:22 - Güncelleme: 02-11-2018 07:22

Spor Toto Süper Lig'de 11.haftanın açılış maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyum'unda bu akşam 21:00'de karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Galatasaray, zirve yarışını sürdürürken Fenerbahçe ise geçtiğimiz hafta sonu Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Cocu'yu gönderdi ve ligin son sıralarından kurtulmanın derdinde.

Tüm Türkiye nefesini tuttu dev derbiyi beklerken futbol dünyasının önde gelen isimleri Galatasaray-Fenerbahçe maçını İnternethaber'den Recep Kıyatsıl'a değerlendirdi.

Oktay Derelioğlu: Dostça, kaliteli bir derbi olmasını temenni ediyorum ama Galatasaray bu maçı kesin kazanır. 2-1 ya da 1-0 biter. Fenerbahçe'de hoca yok, kaliteli ayaklar yok. Türkiye'de yabancı hocalar maalesef başarılı olamıyor. Fenerbahçe'de bu yıl bir şey olmayacak gibi. Ersun Yanal olmayacaksa Ümit Özat ya da Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin hocası olabilir. Yerli hoca, en kötü ihtimalle ilk üçte bitirir ligi.

Ertem Şener: Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenecek. Galatasaray, bu maçı 3-0 alır. Bu kayıpla birlikte Fenerbahçe'nin bu sezonki son mutsuzluğu olacak. Fenerbahçe, derbiyi kaybederse yeni hoca, yeni teknik kadro belli olur.

Sinan Engin: Bence Galatasaray favori. Galatasaray bu maça Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı çıkacak. Galatasaray kesinlikle kaybetmez. Çünkü Galatasaray'ın zirve yarışını sürdürmesi için mutlaka kazanması lazım.

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