Galatasaray Bursaspor maçı özeti ve golleri

Spor Toto Süper Ligin 9. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekibin golü 63. dakikada Aytaç Kara'dan gelirken, Galatasaray'ın golünü 77. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bursaspor'un golü 63. dakikada Aytaç Kara'dan gelirken Galatasaray'ın golü 77. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Galatasaray'ın ligdeki 16 maçlık iç saha galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor 9 puanla 12. sırada yer aldı.

Ligin 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken Bursaspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY: 1-1 :BURSASPOR

90+6. Dakika: Hakem son düdüğü çaldı.

90+3. Dakika: Selçuk İnan tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.



90. Dakika: Maçın bitmesine en az 5 dakika var

89. Dakika: Bursaspor takımından Diafra Sakho, Ozan Kabak ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.



87. Dakika: Kaleye şutunu gönderen Badou Ndiaye güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor



86. Dakika: Ertuğrul Ersoy, Younes Belhanda ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.



83. Dakika: Tunay Torun oyundan çıkıyor ve yerine Bogdan Stancu oyuna dahil oluyor.

82. Dakika: Galatasaray takımından Ömer Bayram orta yapıyor, ancak top auta gidiyor.



81. Dakika: Bursaspor takımından Chedjou tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Eren Derdiyok faule maruz kalan oyuncu.



79. Dakika: Bursaspor takımından Ramazan Keskin mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Badou Ndiaye adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürdü ve sarı kart gördü.



78. Dakika: GOL Galatasaray takımından Eren Derdiyok kafa vuruşuyla golü atıyor.

74. Dakika: Burak Kapacak oyundan çıkıyor ve yerine Ramazan Keskin oyuna dahil oluyor.



74. Dakika: Burak Kapacak oyundan çıkıyor ve yerine Ramazan Keskin oyuna dahil oluyor.

71. Dakika: Karşılaşmada son 20 dakikalık dilime Bursaspor'un üstünlüğüyle giriliyor.

70. Dakika: Allano, Ozan Kabak ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor. 69. Dakika: Tunay Torun tarafından çekilen şutta top az farkla dışarı çıktı.



66. Dakika: Ceza alanı sol çaprazında topu alan Eren Derdiyok'un sol ayağıyla yerden sert vuruşunda top yandan auta çıktı.

64. Dakika: Bursaspor takımından Aytaç Kara, Selçuk İnan ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.



62. Dakika: GOL Bursaspor'da Aytaç Kara golü atıyor

61. Dakika: PENALTI Galatasaray takımından Ozan Kabak, Allano adlı rakibine çelme takarak penaltıya sebebiyet veriyor.

60. Dakika: Galatasaray takımından Maicon, Diafra Sakho ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.



59. Dakika: Yusuf Erdoğan oyundan çıkıyor ve yerine Allano oyuna dahil oluyor.

57. Dakika: Ömer Bayram gole çok yaklaştı ama nasıl olduysa isabetli bir vuruş yapamadı

56. Dakika: Yusuf Erdoğan, Garry Rodrigues ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.



55. Dakika: Sinan Gümüş serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor. Okan Kocuk çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

54. Dakika: Umut Meras için sarı kart çıktı.



50. Dakika: Bursaspor bu anlarda sağ kanattan üst üste kazandığı köşe vuruşlarıyla Galatasaray kalesinde pozisyon arıyor.

49: Dakika: Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Muslera'nın yumrukladığı top yeniden kornere çıktı.

46. Dakika: Bursaspor takımından Tunay Torun mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Maicon adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

İlk yarı golsüz geçti



45 + 4. Dakika: Kaleye şutunu gönderen Sinan Gümüş güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor.

45 + 3. Dakika: Oyun şu an durmuş durumda. Hakem ile futbolcular arasında bir diyalog yaşanıyor.



45 + 2. Dakika: Yusuf Erdoğan, Sinan Gümüş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

45 + 2. Dakika: Tunay Torun orta yapıyor. Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor.



45 + 1. Dakika: Umut Meras, Sinan Gümüş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

45. Dakika: Sert bir hareket. Diafra Sakho, Ozan Kabak ile giriştiği mücadelede faul yapıyor. Sarı kart görüyor.



44. Dakika: Bursaspor adına Yusuf Erdoğan sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor. Younes Belhanda tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…Burak Kapacak rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor.

43. Dakika: Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor. Ertuğrul Ersoy topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

42. Dakika: Sakatlanan Fernando yerine oyuna Selçuk İnan girecek.

41. Dakika: Galatasaray takımından Maicon güzel bir müdahaleyle topu uzaklaştırıyor ve tehlike savuşturuluyor.



40. Dakika: İşler pek iyi görünmüyor, Fernando sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

38. Dakika: Aytaç'ın ortasında Galatasaray savunması topu kafayla karşıladı.

37. Dakika: Galatasaray takımından Younes Belhanda tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Stephane Badji faule maruz kalan oyuncu.



35. Dakika: Galatasaray adına Sinan Gümüş sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.



34. Dakika: Galatasaray takımından Garry Rodrigues topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.



31. Dakika: Oyun devam ediyor.

27. Dakika: Bursaspor takımından Aytaç Kara mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Garry Rodrigues adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

26. Dakika: Maçta hareketli dakikalar yaşanıyor. Top bir o kalede bir bu kalede!

24. Dakika: Umut Meras orta yapıyor. Ömer Bayram topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

23. Dakika: Bursaspor adına Yusuf Erdoğan sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

21. Dakika: Sofiane Feghouli oyundan çıkıyor ve yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oluyor.

20. Dakika: Serdar Aziz sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor. Serdar Aziz'in yerine ise Maicon geçiyor.

19. Dakika: Bursaspor'da Burak Kapacak rakiplerini zorluyor

18. Dakika: Fatih Terim henüz maçın başı olmasına karşın Maicon'u ısınmaya gönderdi.

17. Dakika: Galatasaray takımından Ozan Kabak, Stephane Badji ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.



16. Dakika: Sofiane Feghouli sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.



14. Dakika: Galatasaray'da Ozan Kabak bu ana dek savunmanın en başarılı ismi olarak görünüyor. Genç oyuncu çok sayıda topu kesti ve Bursaspor ataklarına izin vermedi.

13. Dakika: Galatasaray takımından Sofiane Feghouli topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.



12. Dakika: Diafra Sakho, Mariano ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

8. Dakika: Chedjou, Sinan Gümüş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

7. Dakika: Younes Belhanda orta yapıyor.

6. Dakika: Bursaspor takımından Ertuğrul Ersoy mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Sinan Gümüş adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

3. Dakika: Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor.

2. Dakika: Galatasaray takımından Badou Ndiaye kafa vuruşu yapıyor, ancak bu köyü vuruşun sonucunda top kaleyi bile bulmuyor.

1. Dakika: Bursaspor rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan.

Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Aytaç, Badji, Lima, Umut Meraş, Stancu, Sakho.

Fernando ve Mariano ceza sınırında

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında.

Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.