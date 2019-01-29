Galatasaray Boluspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, bugün sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşıyor.
İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.
GALATASARAY: 2 - 0 :BOLUSPOR
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Serkan Tokat
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, Ümit, Ufuk, Hayrullah, Umut, Akabueze, Mustafa, Yusuf Emre, Guido Koçer, Özgür Can Özcan
TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Kaynak
KURA ÇEKİMİ 30 OCAK'TA
Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.
Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
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