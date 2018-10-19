  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Galatasaray 2 bomba transfer için harekete geçti!

Galatasaray 2 bomba transfer için harekete geçti!

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminin hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray Neal Maupay ve Wilfried Kanon'a teklif yapmayı düşünüyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 10:34 - Güncelleme: 19-10-2018 10:34

Gomis'in gitmesinin ardından forvet transferi için düğmeye basan yönetim aradığını, Neal Maupay'da buldu. İngiliz Championship takımlarından Brentford'da sezona 10 maçta 10 gol ve 3 asistle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Arjantin asıllı Fransız golcü için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

5 MİLYON EURO
22 yaşında olan ve gelecek vaat eden Neal Maupay'ı, Huddersfield'ın da istediği belirtildi. St. Etienne'den 2 milyon Euro'ya transfer olan Maupay, Championship'te attığı gollerle adından söz ettirmeye başladı. Oyuncunun değeri 5 milyon Euro'ya ulaştı.

MAICON GİDİYOR WILFRIED KANON GELİYOR
Devre arasında Maicon'u Suudi Arabistan'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'ın stoper arayışları devam ederken bir iddia da Hollanda'dan geldi. İngilizler Crystal Palace'ın ADO Den Haag'ta forma giyen Fildişili Wilfried Kanon'a teklif yaptığını yazdı. 25 yaşındaki Kanon'un boyu ise 1.90. Kanon'un, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Galatasaray 2 bomba transfer için harekete geçti! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 11:01 asıl bomba transfer yakında UEFA dan geliyor bekleyin

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro