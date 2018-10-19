Galatasaray 2 bomba transfer için harekete geçti!

Gomis'in gitmesinin ardından forvet transferi için düğmeye basan yönetim aradığını, Neal Maupay'da buldu. İngiliz Championship takımlarından Brentford'da sezona 10 maçta 10 gol ve 3 asistle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Arjantin asıllı Fransız golcü için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

5 MİLYON EURO

22 yaşında olan ve gelecek vaat eden Neal Maupay'ı, Huddersfield'ın da istediği belirtildi. St. Etienne'den 2 milyon Euro'ya transfer olan Maupay, Championship'te attığı gollerle adından söz ettirmeye başladı. Oyuncunun değeri 5 milyon Euro'ya ulaştı.

MAICON GİDİYOR WILFRIED KANON GELİYOR

Devre arasında Maicon'u Suudi Arabistan'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'ın stoper arayışları devam ederken bir iddia da Hollanda'dan geldi. İngilizler Crystal Palace'ın ADO Den Haag'ta forma giyen Fildişili Wilfried Kanon'a teklif yaptığını yazdı. 25 yaşındaki Kanon'un boyu ise 1.90. Kanon'un, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında.