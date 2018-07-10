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Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu memleketi Yozgat sevindi

Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu memleketi Yozgat sevindi

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinden olan Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı olunca memleketlileri çok sevindi. Fuat Oktay'ın ilçesindeki akraba ve komşuları çok gurur duyduklarını söylediler.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 14:21 - Güncelleme: 10-07-2018 14:21

Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sevinçle karşılandı. 

Oktay'ın, doğup büyüdüğü Yozgat'ın Çekerek ilçesi Yunus Emre Mahallesindeki akrabaları ve komşuları mahallelerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı çıkarmanın gururunu yaşıyor. 

İlçedeki reklam panolarına, "İlçemizin yetiştirdiği, ilimizin ve ülkemizin gururu, yeni görevinde başarılar dileriz. Çekerek sizinle gurur duyuyor" afişleri asıldı.

Çekerek Lisesinden 1980 yılında mezun olan Oktay, arkadaşları arasında başarılı bir öğrenci olarak biliniyor. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı çıkarmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını söyledi. 

Başarılı ve çalışkan bir bürokrat olarak bildikleri Fuat Oktay'a bir görev verileceği beklentisi içinde olduklarını anlatan Bozkurt, "Türk Hava Yollarını dünyaya açan bir büyüğümüz. Daha sonra AFAD'da başarılı çalışmaları oldu. Başbakanlık Müsteşarlığında da çok güzel çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dizayn edilmesinde Fuat ağabeyimiz vardı." dedi. 

Sıfır hatacı : Bozkurt, Oktay'ın, "sıfır hatayla çalışan" bir kişi olarak tanındığını aktararak, şunları söyledi:

"Kıymetli bürokratımızın ilçemizden olması, Cumhurbaşkanından sonra gelmesi bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu. Sadece ilçemiz, ilimiz değil ülkemiz de çok büyük kazanım sağlayacaktır. Kendisiyle çalışmak çok zor. Çünkü sıfır hata ister, çevresinde sıfır hata prensibi ile tanınır, o noktada kendisiyle çalışmak zor. Kendisinin bu çalışma prensibinden 81 milyon vatandaşımız, ülkemiz, ilimiz, ilçemiz fazlasıyla faydalanacaktır. Nazik, kibar, iyi eğitim almış bir insandır. "

Fuat Oktay nereli yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kimdir?

 

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FUAT OKTAY KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? Fuat Oktay'ın eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi. Fuat Oktay nereli? : 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğan

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