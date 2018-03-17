  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Freni boşalan otomobil yatak odasına girdi

Freni boşalan otomobil yatak odasına girdi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde el freni boşalan otomobil bir evin yatak odasına girdi. Kazada evde ve araçta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-03-2018 11:31 - Güncelleme: 17-03-2018 11:31

Kaza, akşam saatlerinde Gebze Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 37. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Aydın'a ait sokak park halinde olan 28 AAC 428 plakalı otomobil el freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Hızla ilerleyen otomobil yolun sonundaki Abbas Akıllı'ya ait tek katlı bir evin yatak odasına girerek durabildi. Bu esnada büyük bir gürültü duyan komşular durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza ile ilgili hasar tespit tutanağı tuttu. Meydana gelen kazada evde ve otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayı duyan ev sakinleri ev eve döndüğünde şaşkınlıklarını gizleyemedi.Kazaya karışan araç çekici yardımı ile girdiği yatak odasından kaldırırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Freni boşalan otomobil yatak odasına girdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı A. 17 Mart 2018 12:01 Bu marka araçların ne el frenine ve ne de vitesine güven olmuyor. İkisi de kaçırıyor.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro