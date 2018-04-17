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Fransa'dan şaşırtan çıkış: Biz Esed'i vurmadık

Fransa'dan şaşırtan çıkış: Biz Esed'i vurmadık

Fransa Başbakanı Philippe, Ulusal Meclisteki özel oturumda, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyon hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Suriye konusunda söyledikleri ise oldukça dikkat çekiciydi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 00:24 - Güncelleme: 17-04-2018 00:24

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil DEAŞ olduğunu söyledi. Fransız milletvekilleri ise operasyona endişeyle yaklaştıklarını açıkladılar.

Suriye'de kimyasal silah kullanımının cezasız kaldığı sürece siyasi bir çözüm bulunamayacağını kaydeden Philippe, "Bizim düşmanımız Suriye değil biz Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadık. Bizim düşmanımız DEAŞ'tır." dedi.

"REJİMİ DÜŞÜRMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Ülkesinin kendi güvenliği için de askeri operasyona karar verdiğini belirten Edouard Philippe, Suriye operasyonuyla 2003'te ABD'nin Irak'a başlattığı askeri operasyon arasında benzerlik olduğu iddialarına ilişkin ise "Suriye rejimini düşürmek gibi bir niyetin olmadığını" kaydetti.

FRANSIZ VEKİLLER OPERASYONDAN ENDİŞELİ

Başbakan Philibbe'in açıklamalarının ardından söz alan bazı milletvekilleri ise operasyonla ilgili endişelerini sıraladı. Bazı vekiller, Türkiye ve Rusya ile yeniden güven ilişkisi kurulması gerektiğini ifade ettiler.

JACOB: BU OPERASYON NEYE YARADI?

Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Meclis Grup Başkanı Christian Jacob da bölgede Rusya olmadan hiçbir adımın atılmayacağını savunurken, Fransa, İngiltere ve ABD'nin operasyonunun neye yaradığının tartışmalı olduğunu kaydetti.

REİSTER: TÜRKİYE VE RUSYA İLE YENİDEN GÜVEN İNŞA ETMELİYİZ

Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDİ) adına söz alan Franck Riester, Fransa'nın Türkiye ve Rusya ile yeniden güven inşa etmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bu ülkeler ile yeni bir ilişki başlatmak gerekir." diye konuştu.

MELENCHON: EN TEHLİKELİ ARI YUVASINA ÇOMAK SOKTUK

"Biz bu operasyon ile yörüngenin en tehlikeli arı yuvasına çomak soktuk. AB içinde müttefikimiz olmadan tek başımıza bu operasyona kalkıştık." diyerek Macron'un hata ettiğini kaydeden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Başkanı Jean-Luc Melenchon da ülkesinin siyasi bir hedefi olmadan ve BM izni çıkmamış bir operasyona giriştiğini dile getirdi.

Fransa Komünist Partisi (PCF) milletvekili Jean-Paul Lecoq da Suriye'de barışın anahtarının Rusya'nın elinde olduğunu kaydederek, "Bunu inkar etmek, dayanılmaz bir naifliğin ikrarıdır." ifadesini kullandı.

Fransa Anayasası gereği, sınır ötesi bir askeri operasyon düzenlendiğinde 3 gün içinde hükümetin Meclis'e bilgi vermesi gerekiyor.

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