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Flaş iddia! Adnan Hoca ekibine ikinci dalga operasyon geliyor

Flaş iddia! Adnan Hoca ekibine ikinci dalga operasyon geliyor

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan soruşturmanın ikinci dalgası yolda. Ayrıntıların deşyifre olmaması için az polisle yapılan operasyonda ikinci dalga daha geniş çaplı olacak.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 17:12 - Güncelleme: 18-07-2018 17:12

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik yapılan soruşturmanın ikinci dalgası yolda. Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun deşifre olmaması için büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü ortaya çıktı.

Operasyon bilgisinin çok az polisle paylaşıldığı ve yardım alınan kurumların da sınırlı sayıda tutulduğu öğrenildi. Büyük bir gizlilikle yapılan ve 187 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ileriki günlerde ikinci dalgasının yapılacağı ve şüpheli sayısının daha fazla artabileceği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • salhor 18 Temmuz 2018 17:23 Yok yok... Tuhaf şeyler oluyor. Kim bu Adnan Hoca ki? Ateş olsa, cirmi kadar yer yakacak bir edepsiz, ahlaksız. Cirmi de yumruk kadar bir şey. Dikkat sarfetmeye değmez.

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