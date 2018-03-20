Flaş iddia! 2 Yunan askere karşılık DHKP-C'lileri teklif edecekler

Yunanistan’da, 1 Mart’ta Meriç’te Türk devriyeleri tarafından yakalanan ardından da tutuklanan 2 Yunan askeri, teğmen Angelos Mitretodis ve uzman çavuş Dimitri Kuklacis ile ilgili yeni “takas” iddiaları gündeme geldi. Hürriyet'in Yunan basınına dayandırarak verdiği habere göre, Yunanistan 2 askeri için Türkiye'ye darbeci askerler yerine DHKP-C'nin kritik isimlerini takas için önermeye hazırlanıyor.

2 ASKERE KARŞILIK 3 DHKP-C’Lİ: Yunan askerlerin, 15 Temmuz darbesinin sabahında Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle takas edileceği iddiaları hem Türkiye hem de Yunanistan tarafından reddedilmişti. Haftalık To Vima gazetesi, farklı bir “takas” iddiası ortaya attı. Gazete, 2 Yunan askerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 1 hafta önce yakalanan 9 DHKP-C’liden 3’ü ile takas edilmeleri ihtimalinden söz etti.

İŞTE TAKAS İÇİN ÖNERİLECEK 3 İSİM: Bu iddia şu ana kadar ne doğrulandı ne de yalanlandı. Türkiye, Yunan polisinin yakaladığı 9 DHKP-C üyesinden bugüne kadar 3’ünün iadesini istemişti. Atina İstinaf Hakimler Konseyi, terör örgütü DHKP-C üyeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazal Seçer”in “adil yargılanmayacakları, işkence görebilecekleri ve Türkiye’nin taleplerinde belirsizlikler bulunduğu” iddialarıyla iade edilmemelerini kararlaştırmıştı.

YUNANİSTAN’DA YARGILANACAKLAR: Yunan polisi, DHKP-C’nin Atina’daki 3 ayrı hücre evindeki baskınlarında, patlayıcı imalatında kullanılan amonyum nitrat, kablolar ve masaüstü saatler ile 1 tabancadan başka, sahte kimlik, pasaport ve ehliyetler ele geçirmişti.

DHKP-C’li 9 terörist, terör örgütü üyesi olmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı bulundurmak ve sahte evrak tanzim etmek gibi bir dizi suçlamalardan Yunanistan’da yargılanacaklar.

“MERKEL MÜDAHALE ETTİ”: Bu arada, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geiçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde 2 Yunan askeri konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Kocyas “AB’deki ortaklarımız, bu konuda destek ve dayanışmalarını gösteriyorlar. Merkel, bizzat Erdoğan nezdinde müdahale etti. Türkiye’nin iki ülkenin sınırında sıradan bir olayı, uzun vadeli koz olarak kullanmak istemeyeceğini ümit ediyorum” dedi.

ÇİPRAS VE KAMMENOS ASKERLERİ KONUŞTULAR: Edirne’de F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 2 Yunan askeri konusu, Başbakan Aleksis Çipras ile koalisyon hükümetinin küçük ortağı populist milliyetçi Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos arasındaki görüşmede ele alındı.

Kammenos geçtiğimiz günlerde 2 Yunan askerinin “Türk cezaevinde rehin” olduklarını ileri sürmüştü. Kammenos’a cevap Savunrma Bakanı Yardımcısı Fotis Kuvelis’den gelmişti. Kuvelis “Askerlerin rehin olduklarına ilişkin sözler abartılmıştır ve hedelerimize hizmet etmemektedir” diyerek, Kammenos’u zor durumda bırakmıştı.