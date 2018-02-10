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Firuze Gamze Aksu sevgilisi kim? Survivor kızı nereli

Firuze Gamze Aksu sevgilisi kim? Survivor kızı nereli

Survivor gönüllüler takımında yer alan Gamze Aksu daha önce Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteri ile izleyici önüne çıkmıştı. Bu sene gerçek Survivor'a katılan Gamze Aksu'nun tam ismi Firuze Gamze Aksu. Peki Firuze Gamze Aksu aslen nereli, sevgilisi Orhun Ozan kimdir? İşte Gamze Aksu'nun ailesi, instagram hesabı ve sevgilisi;

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 02:02 - Güncelleme: 10-02-2018 15:02

Survivor 2018 yarışmasında gönüllüler takımının en güzel kızı Firuze Gamze Aksu. Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteri ile oyunculuk deneyimi yaşayan Gamze Aksu şimdi gerçek hayatta Survivor oldu. Peki Gamze Aksu'nun adaya giderken geride bıraktığı sevgilisi Orhun Ozan kimdir, ailesi, instagramı ve özel dünyasından yansıyanlar neler;

Önce Gamze Aksu'nun meslek kariyerine bakalım. Survivor'ı konu edinen Recep İvedik 4 filminin dışında Gamze Aksu, Şeytan-ı Racim 2-İfrit adlı sinema filminde de rol almıştı. Yalan Dünya dizisinde oynayan Gamze Aksu Muhteşem Yüzyıl dizisinde de izleyici önüne çıktı. Firuze Gamze Aksu'nun dizideki rolü Muazzez Sultan'dı.

GAMZE AKSU NERELİ : Gamze Aksu 30 yaşında. Aslen İzmirli olan Gamze Aksu,1988 yılında dünyaya geldi. 3 yaşında iken artistik jimnastik ile tanışan Gamze Aksu daha sonra Kule Atlama sporu yaptı. 14 yıl jimnastik sporu ile uğraşan Gamze Aksu Modern Dans Bölümünde eğitim hayatına devam ederken, Opera Bölümüne geçiş yaparak müziğe yöneldi.

İzmir’de Paprika isimli grubu kuran Gamze Aksu bu grupta uzun bir dönem solist olarak şarkılarını seslendirmiştir. İstanbul ve İzmir’de sahil kesimlerinde konserler veren Gamze Aksu şimdi Survivor adasını renklendiriyor.

Gamze Aksu'nun sevgilisi Orhun Ozan kimdir? Meğer SultanmışGamze Aksu'nun sevgilisi Orhun Ozan kimdir? Meğer SultanmışGamze Aksu'nun sevgilisi Orhun Ozan kimdir? Meğer SultanmışGamze Aksu'nun sevgilisi Orhun Ozan kimdir? Meğer SultanmışHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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