Filtre Kahve nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Dünya üzerinde en çok tüketilen içeceklerden birisi kahvedir. Kahve çekirdeklerinin temelde aynı olmasına rağmen bu çekirdeklerin farklı boyutlarda öğütülüp, farklı yöntemler ile hazırlanması ile değişik kahve çeşitleri ortaya çıkmıştır. Filtre kahve'nin püf noktalarını öğrenmek için cevapla.tv uzmanı Manivelacoffe İşletme Sahibi Nevcihan Karaağaç anlattı.

Filtre kahve hazırlanmasında temel prensip kahvenin sıcak su ile belirli bir süre demlenmesidir. Filtre kahve hazırlamak için en sık kullanılan araçlar, kahve makineleri ve kahve presi (french press) denilen pistonlu demliklerdir.

Filtre kahve hazırlamak için öncelikle filtre kahve makinesi veya kahve presine uygun olarak öğütülmüş kahve gerekir. Damak tadınıza göre, istediğiniz aroma ve sertlikte kahve çekirdeklerini alıp bunları aldığınız yerde çektirebilirsiniz ya da elektrikle veya manuel olarak çalışan kahve değirmenlerinden faydalanabilirsiniz. Burada dikkat edilecek nokta, kahvenin orta kalınlıkta öğütülmesidir. Çok kalın taneler yeterince demlenemeyip aromasını veremeyeceği gibi, çok ince taneler de suyun akışına izin vermeyerek kahvenin demlenmesine engel olur. Ayrıca bu kahveyi hazır öğütülmüş olarak marketlerden veya kahve dükkânlarından da filtre kahve (ground coffee) ismiyle bulabilirsiniz.

Kaynak: cevapla.tv