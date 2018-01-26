FETÖ'nün üssü Pinhan Restaurant davasında ara karar

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 7 tutuklu sanık ile 25 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Bir kısım sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşmada, tutuklu sanık ve avukatlarının tahliye ve sair hususlardaki talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Salih Aydın, Bekir Çelik, Bünyamin Polat, Harun Polat, Hasan Çelik, Hüseyin Çelik ve Hızır Güngör'ün üzerlerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, tutanaklar, bazı sanıkların Bylock kullanıcısı olması, telefon görüşme kayıtları, HTS kayıtları, dijital malzemelerin inceleme sonuçları, bir kısım sanıkların yurt dışına çıkarken yakalanmış olmaları, bir kısım sanıkların ise haklarında yakalama kararı bulunmasına rağmen saklanmış olması, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi dikkate alarak, bu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında alınan ''imza atma'' şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise sürdürülmesine hükmeden heyet, sanıklar Ali Çelik, Ahmet Çelik, Vedat Köprücü, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Ferhat Cahit Merter, Mehmet Barut, Murat Solmaz, Orhan Keskin, Ömer Çelik, Veysi Barut ve Ömer Barut hakkında çıkarılan yakalama kararının devamını kararlaştırdı.

20 sanığa zorla getirme

Sanıkların kullandığı belirlenen telefon hatlarının 1 Ağustos 2014 ile 16 Temmuz 2016 tarihler arasında Bylock serverlarına erişip erişmediği, buna bağlı HTS kayıtları ile bağlantı kurulan döneme ilişkin lokasyon bilgileri, Bylock ile ilişkilendirilen hattın hangi IMEI numaralı telefonlar ile kullanıldığının istenmesine karar veren heyet, savunması alınmayan sanıklar Uğur Akkoç, Ali Bayraktar, Ali Tellioğlu, Barış Yılmaz, Eşref Kartal, Fatih Aslan, Fatih Karagöz, Fikret Birdal, Halil İbrahim Polat, Halit Kasımoğlu, İbrahim Gözütok, İlyas Güngör, İsrafil Gözütok, Mehmet Bektaş, Meral Yenice, Murat Sertoğlu, Orhan Öztürk, Sultan Selim Çolak, Şuayıp Çolak ve Bahadır Kasımoğlu'nun ifadelerinin alınması için zorla getirilmelerine karar verdi.

Sanıklar hakkında başka mahkemelerde açılan FETÖ davalarının olup olmadığı hususunun araştırılmasına, şayet var ise ilgili mahkemelere yazı yazılarak sanık hakkındaki dokümanların istenmesine, yine bu dosya sanıkları hakkında bir başka şüpheli veya tanığın ifadelerinde adları geçip geçmediğine ilişkin savcılığa yazı yazılmasına karar veren heyet, sanıkların şirket üyelikleri bulunuyor ise bulundukları şirkete kayyum atanıp atanmadığının da sorulmasına hükmetti.

Sanıkların ev ya da iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerle ilgili inceleme akıbetinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sorulmasına hükmeden heyet, iki emekli Sayıştay uzmanı, iki bankacılık alanında uzman ve bir mali müşavirden oluşacak beş kişilik seçilecek bilirkişi kuruluna dava dosyasının gönderilmesine, dosya kapsamında adı geçen sanıklarla ilgili hesaplarında ve varsa ticari alışverişlerini araştırma ve örnek alma yetkisinin verilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Ali Çelik ve Orhan Keskin'in iadeleri hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına da hükmetti. Heyet, bir sonraki duruşmanın 2, 3 ve 4 Nisan'da yapılmasına karar verdi.