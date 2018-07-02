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FETÖ'nün kilit ismi cezaevinde ölü bulundu

FETÖ'nün kilit ismi cezaevinde ölü bulundu

FETÖ'nün kilit isimlerinden biri olan istihbaratçı Zeki Güven, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde ölü bulundu. Uzun süre firari olan Güven, geçtiğimiz ay Eskişehir'de yakalanmıştı.

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 22:27 - Güncelleme: 02-07-2018 00:35

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili davanın sanıklarından Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü FETÖ sanığı Zeki Güven, dün yattığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sabah'ın haberine göre Ankara eski İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Zeki Güven yatmış olduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Zeki Güven, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde uzun süre fifari olarak polis ve adaletten kaçmış geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yakalanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Recep 01 Temmuz 2018 23:56 ABD'nin de Pensilvanya'daki yılanla işi bitince muhtemelen o da "kalp krizinden" geberecek.

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