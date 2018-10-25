FETÖ’nün 25 ‘altın kuralı’ ifşa oldu!

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda örgütle bağlantılı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah’ın haberine göre; 21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda örgüt üyelerinin ByLockve mail yazışmalarında birbirlerine yolladıkları ve tedbirler içeren 25 maddelik sözde 'Altın Kurallar'ı da deşifre edildi.

İşte 25 maddelik sözde altın kurallar:

1- Toplantı yerleri sadece toplantıya katılacak kişilere bildirilmeli.

2- Toplantıya katılacak kişiler, eşleri dahil yerini kimseye söylememeli.

3- Toplantı yerleri mimli olmamalı. Mümkünse bakir esnaf, hadim, öğretmen veya güvenilir tanıdıkların iş yerleri, evi, bağ ve bahçeleri olabilir. Ev sahibinin evde olmasına dikkat edilmeli.

4- Eğer toplantı esnafın mekânında ise çalışanlara ve komşulara dikkat edilmeli.

5- Toplantımızın makul bir gerekçesi olmalı. Tanıtım, kurs, altın günü, herbalife, forever, living, afye gibi tanıtım firmalarının göstermelik tanıtım toplantısı süsü verilmeli.

6- Ortak ağız olmalı. Ne için toplanıldığı ara ara hatırlatılmalı.

7- Mümkünse araçsız gidilmeli. Araçla gidilirse uzağa park edilip yürünmeli (Minimum 700 metre kuralı).

8- Adres tam öğrenilmeli. Tekrar çağrılaşmamalı.

9- Data hattı sadece sekreter getirmeli, aynı adresten 6-7 data hat sinyal vermemeli.

10- GSM, toplantı resmi olarak iş yerinizde yapılmıyorsa asla oraya getirilmemeli.

11- Toplantıya gidilirken GSM yanınızdaysa uçak moduna alma veya kapatma sağlıklı değil. Onun yerine batarya çıkarma veya hattı çıkarma daha sağlıklı. Şebeke değiştirip uçak moduna da alınabilinir.

12- Toplantı mekanına yaklaşıldığında fiziki takip var mı kontrol edilmeli. Eğer varsa toplantı yerine girmeden oradan uzaklaşılmalı.

13- GSM açık seyahat ediyorsanız kullandığınız aracın kiralık olmasının önemi yok.

14- Kağıt ve kalem kullanmak yasak. Notlar Bymeil üzerinden tutulmalı.

15- Veri yansıtmaları tedbirli yapılmalı.

16- Toplantılar 7-8 kişiyi geçmemeli. Maksimum dokuz kişi olmalı.

17- Parça parça gelinip, parça parça gidilmeli.

18- Toplantı yerleri rutine bağlanmamalı.

19- Toplantı yerleri son gün bile değiştirilebilir.

20- Gün ve saatlerde ara ara değişikler yapılabilir.

21- Site, güvenlik görevlisi veya kamera sistemi olan yerler asla tercih edilmemeli.

22- Toplantıda isimler belirtilerek konuşulmamalı.

23- Toplantılarda daha önce gözaltına alınanlardan bahsedilmemeli.

24- Her toplantı öncesi adrese nasıl gelindiği sorulmalı. Tedbirsiz gelenler geri gönderilmeli. Bir daha nasıl gelecekleri anlatılmalı.

25- GSM üzerinden telafuz edilmiş toplantı veya randevu varsa gidilmemeli.

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