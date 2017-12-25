  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

FETÖ'den hain talimat! Hakkını verip öldürün

FETÖ'den hain talimat! Hakkını verip öldürün

Gülen'in 2016’daki konuşmasında siyasi iktidarı ‘düşman’ olarak gösterdi, ‘Kılıcın hakkını verip düşmanı öldürün’ diyerek emri verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-12-2017 08:51 - Güncelleme: 25-12-2017 08:51

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye kalkan darbecilere ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.Gerekçeli kararda, Gülen'in 5 Şubat 2016'daki konuşmasında siyasi iktidarı 'düşman' olarak niteleyip, örgütün emrindeki askerlere "düşmanı öldürmelerini" emrettiği anlatıldı.

28 tutuklu askerin yargılandığı davada, 8 rütbeli asker sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilmiş, 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına hükmedilmişti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 132 sayfalık gerekçeli kararında, darbe talimatının örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından nasıl verildiğine ilişkin yeni bulgulara yer verdi.

İSTİHBARAT SERVİSİ

FETÖ'nün istihbarat toplama faaliyetleri de ele alınan kararda, "Örgütün istihbarat servislerince uygulanan 'İstihbarata Karşı Koyma (İKK)' olarak adlandırılan koruyucu güvenlik tedbirlerini uygulaması, kamu kurum ve kuruluşlarına sızan örgüt üyelerinin, istihbarat literatüründe espiyonaj (ülkenin hükümetlerine, sivil ve asker bürokrasisine, stratejik kuruluşlarına ve diğer hedeflere sızan ajanların kapalı kaynaklardan temin ettikleri gizli bilgileri derleyerek bağlı oldukları örgüte aktarma faaliyeti) ve kontrespiyonaj (kamu kurum ve kuruluşlarına sızan ajanların karşıdaki gücü aldatmak amacıyla yanlış bilgi verme ve dezenformasyon faaliyetleri yürütme) olarak tanımlanan teknikleri kullanmaları, örgütün bir dini cemaat olmayıp bir istihbarat servisi olduğunun açık kanıtıdır" denildi

'KILICIN HAKKINI VERİN' DEMİŞ

Kararda, Gülen'in 5 Şubat 2016'daki konuşmasına dikkat çekildi. Örgüt liderinin 'düşmanı yenme duası' olarak bilinen duayı okuduğu, konuşma bütünündeki düşman tanımlaması ile örgüte karşı yürütülen mücadeleye öncülük eden siyasal iktidarı kastettiği vurgulandı.

Gülen'in konuşmasında, örgüt üyelerinin tutuklanmalarına gönderme yaparak "hürriyetlerine dönük saldırılar karşısında düşmanla savaşılabileceğini, düşmanın öldürülebileceğini, düşmanla karşılaşıldığında mutlaka kılıcın hakkını vermek gerektiği" şeklindeki ifadelerine işaret edildi. Kılıcın TSK'nın temel simgelerinden biri olduğu belirtilen kararda, Harp Okulu'ndan mezun örgüt üyelerine Gülen'in huzurunda kılıç kuşanma merasimi yapıldığı da hatırlatıldı.

Konuşmadaki "Öyleyse şimdiden tavrınızı ona göre ayarlamalısınız" sözleriyle de Gülen'in ileride gerçekleştirilecek bir darbe girişimine hazır olmaları yönünde subliminal mesaj verdiği, örgüt liderinin "Düşmanla karşılaştığınız zaman öldürebilirsiniz" talimatı uyarınca, darbe girişimine direnen 250 vatandaşın ve güvenlik görevlisinin şehit edildiği vurgulandı.

FETÖ tutuklusu Ali Bulaç'ın, Zaman gazetesinde Fetullah Gülen'in konuşmasından bir gün sonra kaleme aldığı yazıda, "Kılıç kullanmanın mazlumlar için de bir haktır" diyerek örgüt tabanına mesaj verdiği de kararda belirtildi.

ZAMAN YAZARINDAN TABANA 'DEFNE'Lİ MESAJ

Abdullah Aymaz'ın Zaman'da 29 Şubat 2016'da kaleme aldığı yazıda, Gülen'in 12 Eylül'den önce yazdığı ve Sızıntı Dergisi'nin Haziran 1980 tarihli sayısında yayımlanan 'Nevbahar mesajı' başlıklı yazısından alıntı yapıldığına işaret edildi. Gülen'in bu yazıda "Haberini kâh kışladaki bir çiçekten, kâh dehlizdeki bir çiğdemden, kâh kışladaki bir defneden alıyoruz" ifadelerine yer verdiği, yazıda geçen "defne" benzetmesinin,Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın simgesinde ve general ile amirallerin şapkalarının kenarlarında sarı sırma şeklinde defne yaprağa bulunduğu düşünüldüğünde hayli ilgi çekici olduğu belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN FETÖ'den hain talimat! Hakkını verip öldürün haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandaş 25 Aralık 2017 09:11 sümüklü satılmış sen kim ülkeme dukunmak kim biz bu ülkeyi yerdemi bulduk ki her gelen darbe yapsın ülkeye ihanet etsin alçak oğlu alçak coni piyonu

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat