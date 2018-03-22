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FETÖ'den Albay Cemal Temizöz'ün eşine kumpas

FETÖ'den Albay Cemal Temizöz'ün eşine kumpas

Yargılandığı "Cizre'deki faili meçhul cinayetler" ve "Balyoz Planı" davalarında beraat eden eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz'ün eşini "El Kaide üyesi" bahanesiyle dinleyen 3 polis hakkında 5 ayrı suçtan 37 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 15:27 - Güncelleme: 22-03-2018 15:27

Yargılandığı "Cizre'deki faili meçhul cinayetler" ve "Balyoz Planı" davalarında beraat eden eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz'ün eşini "El Kaide üyesi" bahanesiyle dinleyen 3 polis hakkında 5 ayrı suçtan 37 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dönemin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Peyami Baykara, C Büro Amiri Volkan Altunbulak ve C Büro Kısım Amiri İbrahim Çiydem hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

9 AY KESİNTİSİZ DİNLEMİŞLER: "Dosyanın müştekisi olan Temizöz, Kayseri İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı sırada Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kumpası olarak Cizre faili meçhul cinayetler dosyası kapsamında tutuklandı. Bu dosya ile Balyoz Planı Davası sebebiyle yaklaşık 5 yıl 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra her iki davadan da beraat etti." ifadelerine yer verilen iddianamede, Temizöz'ün tutuklanmasından 5 ay sonra eşi Fatma Temizöz'ün kullandığı cep telefonunun, terör örgütü üyesi N.Y'nin dinleneceği bahanesiyle mahkemeden alınan izin doğrultusunda IMEI numarasından 9 ay boyunca kesintisiz dinlenildiği anlatıldı.

SÖZ KONUSU KİŞİ SABIKASIZ ÇIKTI: İddianamede, sözde bu cep telefonunu kullanan N.Y'nin demir doğrama işiyle uğraşan, sabıkası bulunmayan bir kişi olduğu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığının belirlendiği ifade edildi.

Temizöz'ün eşinin kullandığı telefonun 9 ay boyunca dinlenilerek, 3 bin 306 tespit yapılmasının dikkati çekici olduğu bildirilen iddianamede, dinlemeyi yapan görevlilerin hitap şekilleri ve ses tonundan tedbir uygulanan kişinin mahkeme kararındakinden farklı olduğunun tespit edilmesi ve bu durumun amirlere bildirilmesi gerekirken böyle bir uygulamanın yapılmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Baykara, Altunbulak ve Çiydem'in FETÖ/PDY üyelerinin şifreli haberleşme programı ByLock programını da kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Bunun, FETÖ/PDY'nin klasik yöntemlerinden ve kendileriyle mücadele eden kişilere karşı kullandıkları kumpas olduğuna yer verilen iddianamede, terör örgütünün Temizöz ve ailesi hakkında hukuk dışı, özel hayatlarıyla ilgili, soruşturmayla alakası olmayan bilgiler elde edip yargılama sürecinde kullanmayı amaçladıkları bildirildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında 3 sanığın FETÖ/PDY'nin yöntemlerinden olan usulsüz dinlemelerle Temizöz ve eşine kumpas kurmak suretiyle üzerilerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

İSTENİLEN CEZA: İddianamede, dönemin İl Emniyet Müdürü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Peyami Baykara, C Büro Amiri Volkan Altunbulak ve C Büro Kısım Amiri İbrahim Çiydem hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etme" suçlamalarından 16 yıldan 37 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları, mahkumiyetleri halinde de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına karar verilmesi isteniyor.

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