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FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti! Bomba detay ortaya çıktı

FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti! Bomba detay ortaya çıktı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski emniyet amiri E.Ü, örgütün mülakatlarda yaptığı hilelere değinerek, "Kırmızı kalem kaldırıldığı zaman zor sorular, yeşil kalem kaldırıldığında kolay sorular sorulurdu." dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 11:36 - Güncelleme: 20-01-2018 11:36

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet Müdürlüğündeki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen eski Emniyet Amiri E.Ü. hakkında dava açıldı.  Davanın Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamesinde, örgütün, mülki idare, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve yargı gibi stratejik kurumlar için öğrencileri özel şartlarda seçip bu kurumlara yerleştirmek için hazırlanması yer aldı. 

''HÜCRE TİPİ'' YAPILANMA
Örgütün bu öğrencilerin deşifre olmaması için "hücre tipi" yapılanma modeli uyguladığı aktarılan iddianamede, örgütün askeri okulların yarı sıra Polis Akademisi ve Polis Kolejine girecek öğrencileri kendi dershanelerinde yetiştirdiğine ancak bu öğrencilerin dershaneye gerçek isimleriyle kayıt yaptırmadığına işaret edildi. 

FETİH OKUTMA
Özel olarak hazırlanan bu öğrencilere sınav sorularının sınavlardan önce verildiği, bu uygulamaya da örgüt jargonunda "Fetih okutmak" dendiği bildirilen iddianamede, örgütte "Fetih okutma"nın sınavlarda çıkacak soruların öğrencilere okutulup ezberletilmesi olduğu kaydedildi. 

İddianamede itiraflarına yer verilen tutuklu eski emniyet amiri E.Ü, ifadesinde Polis Akademisinde görev yaparken okula alınacak öğrenciler için yapılan bazı mülakatlarda görev yaptığını söyledi.  Mülakata bir heyetin katıldığını ifade eden E.Ü, şunları anlattı: 

"Polis akademisinde görev yaptığım ve tam yılını hatırlayamadığım dönemde senede bir kez yapılan Polis Okulu Öğrenci Adayı Seçme Mülakatı'na ben de görevlendirildim. Bu sınav komisyonunda başkan olarak dönemin Polis Akademisi Dekan Yardımcısı Önder A, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Alper D, polis kolejinden doktor, ben ve iki personel vardı."

KIRMIZI KALEM 'ZOR', YEŞİL KALEM 'KOLAY' ANLAMINA GELİYORDU

Örgütün bu ve benzeri mülakatlarda hileler yapıp kendi mensuplarına yanlı davrandığına dikkati çeken E.Ü, şunları kaydetti: 

"Öğrenci aday mülakatı yerine girdiğimde Önder A, elindeki listeye göre önce kırmızı veya yeşil renkli bir kalem kaldırırdı. Kırmızı kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olması için kolay sorular sorulurdu. Benim görevim elemeye yönelik değil şahsın psikolojisini değerlendirmeye yönelik sorular sormaktı." 

Bu ifadeleri dava dosyasına giren E.Ü'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • misafir20 20 Ocak 2018 13:01 Bakıyorum da yazdıklarım bazılarının zoruna gitmiş.Ben Cenab-ı Allah'ın kulu,Hz.Muhammed'in ümmetiyim.Allah bana akıl vermiş,beyin vermiş düşün,oku diye,beynini başkasına kirala diye vermemiş,Benim yolum belli,ben niye tarikat lideri denen şarlatanlara,para babalarına beynimi kiraya vereyim.Bütün bu şarlatanlar kutsal dinimize zarar vermektedir.

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