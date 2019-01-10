FETÖ'cü çıkınca firar etmişti İsmail'in Yeri'nin sahibi İsmail Çolak teslim oldu

BOLU Dağı'ndaki İsmail'ıin Yeri isimli et lokantasının sahibi olan 65 yaşındaki İsmail Çolak, darbe girişiminden 6 ay önce 'Umreye gidiyorum' diyerek ortadan kaybolmuştu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail Çolak'ın yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Teslim olayım itiraf edeyim

Polonya'da olduğu ortaya çıkan İsmail Çolak, dün 'itirafçı olmak istiyorum" diyerek teslim olmak istediği haberini gönderdi. Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen İsmail Çolak’ın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alıyordu.

Sanık Çolak'ın Bolu Dağı'nda bulunan "İsmail'in Yeri" adlı et restoranları da 20 Temmuz 2016'da kapatılmıştı.