FETÖ sanığı eski özel yetkili hakim hakkında kırmızı bülten

2. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanık dönemin Erzurum özel yetkili hakimi Mehmet Ekiz hakkında, kırmızı bülten çıkarılması kararlaştırıldı.

Mahkemenin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararıyla aranan Ekiz için kırmızı bülten çıkarılması kararı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

İddianameden

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın ByLock kullandığı ve bilgisayarında yapılan incelemede birçok kez örgütle iltisaklı sitelere giriş yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın aynı suçtan hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerle arasında çok sayıda para transferinin bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın örgüt içerisinde aktif yer aldığını ifade eden tanık beyanlarına da yer verildi.