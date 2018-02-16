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FETÖ sanığı 4 gazeteciye hapis cezası!

FETÖ sanığı 4 gazeteciye hapis cezası!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 11 gazetecinin yargılandığı davada 4 sanık, 7 yıl 6 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 16:37 - Güncelleme: 16-02-2018 16:37

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aytekin Gezici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz bazı sanıklar ile avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve Hatay Milletvekili Birol Ertem de izledi.

''BYLOCK KULLANMADIM YÜKLEMEDİM''
Tutuklu sanık Aytekin Gezici savunmasında, "sohbet" adı altındaki örgütsel toplantılara katılmadığını ileri sürerek, "Ben aralıklarla Zaman gazetesinde çalıştım. Zaman gazetesinin kapatılma protestolarına katılmadım. Bu terör örgütünü övmedim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

4 GAZETECİYE HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanıklar Aytekin Gezici, Yüksel Evsen ve Mustafa Naim Yalçınel'i 9'ar yıl, Abdullah Özyurt'u 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Tutuksuz yargılanan TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Adana Haber Gazetesi Sahibi Rifat Söylemez, Ekspres Gazetesi Sahibi Hakan Bülent Yardımcı, Adana Medya Gazetesi Sahibi Taner Talaş, Gazeteci Ali Pekmezci, Abdurrahim Haklıkul ile Osman Palamut ise beraat etti.

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