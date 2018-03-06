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FETÖ operasyonunda 12 rütbeliye gözaltı

FETÖ operasyonunda 12 rütbeliye gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında 12 muvazzaf rütbeli asker için gözaltı kararı verildi. Askerlerin birbirleriyle ankesörlü hatlar üzerinden görüştüğü tespit edildi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 22:57 - Güncelleme: 06-03-2018 00:12

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada 12 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli olan ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 12 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Güçlü Türkiye 06 Mart 2018 01:46 kahraman askerimiz cephede çarpışırken,hain fetöcüler iş başında,ya aklınızı peynir ekmekle mi yediniz,idam gelmeli artık...

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