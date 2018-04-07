FETÖ o ülkede tüm kurumların içine sızmış! Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'nün Kosova'da en üst düzeyde tüm kurumların içine sızdığını belirterek, " FETÖ Kosova’da da tüm kurumların içine sızmış, tüm kurumların en üst düzeye kadar. Neden hemen istihbaratı ve bazılarını görevden aldılar. Gelenlerden biri itiraf etti; 'biz onların çocuklarını okutuyoruz, ondan' Her yerde aynı. " dedi.

Bakan Çavuşoğlu, oda seçimlerinde yeniden güven tazeleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i makamında ziyaret etti. Daha sonra toplantı salonunda işadamlarına hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadelede sonuna kadar devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"FETÖ'cüleri ensesinden tutup getiriyoruz"

"FETÖ hainleri nerede olursa olsun onların peşini bırakmayacağız. Onların içeride ve dışarıda ensesinde olduğunu söyledik. Şimdi enselerinden tutup getiriyoruz. Öyle yurt dışına kaçtık, orada Türkiye’ye, Türk milletine ihanet ederim yok, nerede olursanız olun size huzur yok, size rahat yok. Nerede olursanız olun hesap vereceksiniz. Hainler nerede olursa olsun hesap verecek. Bugünlerde bazı ülkelerde aynı şekilde getiriyoruz ülkemize. Adalete yargıya teslim ediyoruz. En son Kosova’dan da getirdik. Kosova karıştı. Neden karıştı Kosova hiç merak ettiniz mi? Neden birbirine girdiler, neden görevden aldılar? Kosova’yı, ABD’den sonra tanıyan ikinci ülkeyiz. Kosova’nın tanınması için aktif bir politika izliyoruz. Kosova’yı tanımayan hangi ülke olursa olsun onun Cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla görüştüğü zaman bunu hatırlatıyor. Bunu onların başına kakmak için söylemiyorum. İnandığımız için bunu yapıyoruz. Sırbistan’la anlaşamadığımız tek konu var Kosova, onu da parantez içine aldık. Sırbistan’la ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz, herkesle böyle geliştirmek istiyoruz."

"Kosova FETÖ'nün kontrolünde bir ülke olur"

"Kosova’ya en çok yatırım yapan üçüncü ülkeyiz. Neden böyle yaptılar?" diye soran Çavuşoğlu, "İki sebebi var. Bir, FETÖ Kosova’da da tüm kurumların içine sızmış, tüm kurumların en üst düzeye kadar. Neden hemen istihbaratı ve bazılarını görevden aldılar. Gelenlerden biri itiraf etti; 'biz onların çocuklarını okutuyoruz, ondan' Her yerde aynı. Çocukları alıyorlar aynı şekilde elitlerin çocuklarını alıyorlar eğitip, onların devlet kurumlarına girmesi daha kolay. Devlet kurumlarına bu şekilde giriyorlar, sonra içeriden kontrol ediyorlar. Kırgızistan’da da böyle yapıyorlar diğer ülkelerde de. Bir de çok ciddi para harcıyorlar. Afrika’da da böyle yaptılar. Bazı Asya, Latin Amerika tedbirlerini alıyor, bunları sınır dışı ediyor, bazılarını bize teslim ediyor. Ama Kosova içine düştüğü bu girdaptan kurtulamazsa herkes tanısa ne olur? FETÖ’nün kontrolünde bir ülke olursun. Dost olarak konuşuyorum. Ama biz Türkiye olarak dost olarak bu gerçekleri söylemek durumundayız. Onların meclis dahil değişik yerlerde Türkiye’ye yönelik yaptıklarını konuşmaları kabul etmiyoruz. Dostluğun ve kardeşliğin karşılığı bu olmamalıdır. 2 tane hainin dostu musunuz, Türkiye’nin dostu musunuz? Tarih boyunca sizinle dost ve kardeş olduk, bundan sonra da böyle olacağız. Ama hainlerin ülkenizden temizlenmesi gerekiyor. İlişkilerimizi rehin almalarına müsaade etmemeniz gerekiyor. İnşallah Kosova da bu hainlerden temizlenir. Kosova da Türkiye’de darbe yapmış hainlerin temsilcilerini ülkesinde barındırmaması gerekir. Dosttan beklediğimiz budur" diye konuştu.