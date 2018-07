FETÖ elebaşından yeni MİT talimatı! Her an...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt üyelerine yeni talimatı MİT’in operasyonlarının ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Amerika Birleşik Devleti’nin Pensilvanya eyaletinde hayatını sürdüren elebaşı Fetullah Gülen son videosunda terör örgütü mensuplarına çağrıda bulundu ve talimat verdi.

Fetullah Gülen, örgüt üyelerini MİT operasyonlarına karşı 'her an kaçırılabilirsiniz' diyerek uyardı. FETÖ'nün lideri Gülen, yayınlanan son videosunda örgüt üyelerini "Hiçbir yerde ulu orta dolaşmayın. Her an kaçırılabilirsiniz" sözleriyle uyardığı görüldü.