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FETÖ elebaşından yeni MİT talimatı! Her an...

FETÖ elebaşından yeni MİT talimatı! Her an...

MİT yurt dışında düzenlediği başarılı operasyonlarla hain FETÖ'cüleri tek tek paketleyip Türkiye'ye getirdi. Pensilvanya'daki tereörist başı Fetullah Gülen, örgüt üyelerini MİT operasyonlarına karşı 'her an kaçırılabilirsiniz' diyerek uyardı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 11:09 - Güncelleme: 20-07-2018 11:09

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt üyelerine yeni talimatı MİT’in operasyonlarının ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Amerika Birleşik Devleti’nin Pensilvanya eyaletinde hayatını sürdüren elebaşı Fetullah Gülen son videosunda terör örgütü mensuplarına çağrıda bulundu ve talimat verdi.

Fetullah Gülen, örgüt üyelerini MİT operasyonlarına karşı 'her an kaçırılabilirsiniz' diyerek uyardı. FETÖ'nün lideri Gülen, yayınlanan son videosunda örgüt üyelerini "Hiçbir yerde ulu orta dolaşmayın. Her an kaçırılabilirsiniz" sözleriyle uyardığı görüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • AKLINI KULLANMAZSAN!.... 20 Temmuz 2018 12:25 BU GERİ ZEKALI'NIN SÖZLERİNE HALEN İNANAN VAR YA ONA YANARIM.

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