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FETÖ çatı davasında gerekçeli karar açıklandı! Örgütün nihai amacı...

FETÖ çatı davasında gerekçeli karar açıklandı! Örgütün nihai amacı...

FETÖ/PDY çatı davasının bugün açıklanan gerekçeli kararında örgütün nihai amacının 'cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak' olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 15:29 - Güncelleme: 16-01-2019 15:29

15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) "çatı davası"nın gerekçeli kararında, örgütün nihai amacının devleti tüm kurumlarıyla ele geçirip anayasal düzeni değiştirerek, cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak olduğu belirtildi. 

Kararda, güç dengesini ele geçirdiğini düşünen örgütün emniyet, adliye ve medya yapılanmasının, 2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı ifade edildi.

FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli kararında 17/25 Aralıkta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu kaydedildi. 

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DAVANIN GEÇMİŞİ: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişiminden bir gün önce iddianamesi mahkemeye gönderilen davada hükmü açıklamıştı. Buna göre,  Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tutuklu 7 sanıktan Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'ya "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilmişti. 

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