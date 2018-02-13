Ferhat Sarıkaya tanık olacak! Yaşar Büyükanıt'ı işin içine kat

Günün en flaş FETÖ davalarından birinde FETÖ'nün üst düzey yargı mensupları hesap verdi. KHK ile meslekten atılan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin bugün hakim önündeydi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya Yaşar Büyükanıt detayı damga vurdu. Savcı Ferhat Sarıkaya'ya 'Büyükanıt'ı da işin içine kat' talimatı verdiği söyleyen ve 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilen İlhan Kaya ifade verdi.

Şemdinli iddianamesini yönlendirmekle suçlandığını hatırlatan Kaya, isnat edilen suçun görev suçu kapsamında kaldığını ileri sürerek, "Konumum Ergenekon davasında yargılanan İlker Başbuğ ile aynıdır. Dosyam Anayasa Mahkemesine gönderilmelidir." savunmasını yaptı.

SAVCI FERHAT SARIKAYA'YA O PARAĞRAFI YAZDIRDI MI?

Kaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005'te Umut Kitapevi'ne bomba atılmasıyla ilgili iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "İddianameyi hazırlarken beni etkileyip, bazı paragraflar yazdırdı." dediğini hatırlattı.

Özel yetkili Van Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı olduğu dönemde Şemdinli davasına da bakan Kaya, "Sarıkaya iddianameye ne tür eklemeler yaptığımı açıklamamıştır. Asılsız iddialarını reddediyorum. Duruşmada dinlendikten sonra tekrar savunma yapacağım." dedi.

HİMMET VERMEDİM BANK ASYADA HESABIM YOK

İddianamenin flaş bellek içinde dönemin Van KOM Şube Müdürü Mustafa Uçkan tarafından Ankara'dan getirildiğinin iddia edildiğini de aktaran Kaya, konuya ilişkin belgelerin mahkemeye getirtilmesini talep etti. Kaya, örgüt toplantılarına katılmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, himmet adı altında para vermediğini savunarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

DURUŞMADA ARA KARAR : FERHAT SARIKAYA TANIK OLACAK



Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Şemdinli davasında yargılanan astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in avukatlarından Yurdakan Yıldız'ın müdahillik talebini reddeden heyet, sanık hakkında ifade veren eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile Ferhat Sarıkaya'nın gelecek duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Sanığın tahliye talebi de reddedilerek tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 23 Mayıs 2018'e bırakılmasına karar verildi.

FERHAT SARIKAYA'NIN İTİRAFLARI NEYDİ?

İtirafçı olan eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, diğer askeri yetkililer ve bazı yargı mensuplarının soruşturma ile ilgileri olmadığı halde dosyaya dahil edildiğini iddia etmişti. Sarıkaya, şu iddialarda bulunmuştu:

-"Mahkeme Başkanı İlhan Kaya, Büyükanıt'ın askeri bir darbe yapacağını, bunun engellenmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Bunu benden özellikle isteyen İlhan Kaya idi. KOM Müdürü Mustafa Uçkan'ın getirdiği bilgilerle iddianameyi yazmaya başladım. Getirilen bilgi ve belgelerin hukuki kısmını ben yazdım. Bir flaş bellekle Mustafa Uçkan iddianamede yazılı bilgileri bana getirdi. Getirdiği bilgileri iddianameye kopyalayıp yapıştırdım. Mahkeme başkanı, iddianame taslağını hazırladıktan sonra görmek istedi. Ben de kendisine taslağı verdim. İlhan Kaya, bu taslak üzerine çalıştı. Birkaç paragrafını da kendisi yazdı. Yazdığı paragraflardaki iddialar çok ağırdı."

Ferhat Sarıkaya kimdir olay FETÖ itirafları