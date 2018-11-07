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Ferhat Göçer'in eşleri ilk karısı Berna Hocaoğlu kimdir?

Ferhat Göçer'in eşleri ilk karısı Berna Hocaoğlu kimdir?

Şarkıcı Ferhat Göçer son günlerde ilk eşinden olan kızı Yağmur Göçer ile sorun yaşıyor. Babasına sosyal medyadan sitem eden Yağmur Göçer kimdir, annesi kimdir? Yağmur Göçer, Ferhat Göçer'in ilk evliliğinden olan kızıdır annesi ise Doçent Berna Hocaoğlu'dur. Ferhat Göçer toplam 3 evlilik yapmıştır.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 11:20 - Güncelleme: 07-11-2018 11:20

Ferhat Göçer kimdir, aslen nereli ve Ferhat Göçer kaç kere evlendi kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Ferhat Göçer 3 kez evlendi. İlk evliliğini daha ünlü olmadan önce Doçent Berna Hocaoğlu ile yaptı. Bu evliliğinden ise Yağmur adında bir kızı oldu. Birçoğumuz Yağmur'un ismini babasına açtığı davadan öğrendik.

KIZI YAĞMUR İSYAN ETTİ:  Sanatçı Ferhat Göçer'in 19 yıl önce boşandığı ilk eşinden olan kızı Yağmur Göçer, sosyal medyadan sitem etti.

"Bir kız çocuğunun haykırışı" notunu taşıyan açıklamada 21 yaşındaki Yağmur, babası Ferhat Göçer'e, "Af dilemek için sakın gelme. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden" ifadelerini kullandı.

Kızının bu sitemi üzerine sanatçı şu açıklamayı yaptı:

 EVİM ONUN EVİDİR!

"Yağmur benim kızım... 2 çocuğumdan biri... 2 canım var, o diğer yarısı... 21 yaşında ve bugüne kadar yaşadığımız her şey, tüm çabalarım, üzüntülerim, gerçekler, çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklıdır... Evim onun evidir...İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır..."

FERHAT GÖÇER KAÇ KEZ EVLENDİ EŞLERİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR: Ferhat Göçer şöhrete kadar olan süreçteki ömrüne 3 evlilik sığdırmıştı. Ferhat Göçer'in ilk ve son evliliğinden iki çocuğu var.

İlk evliliğinden kızı Yağmur Göçer son evliliğinden ise oğlu Can isminde bir oğlu bulunuyor.

Ferhat göçer ilk eşi Berna Hocaoğlu ve kızı yağmur İlk eşi Doçent Berna Hocaoğlu ile olan evliliğinden Yağmur isminde bir kızı olmuştu. 1997 doğumlu olan Yağmur Göçer şimdi 19 yaşında. Bundan iki yıl önce babasına açtığı dava ile gündeme gelmişti.

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