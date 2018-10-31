Fener'in yeni hocasını Ruslar duyurdu

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig 10. haftasında sahasında aldığı Ankaragücü mağlubiyetinin ardından teknik direktör Cocu'nun görevine son verilirken, yönetim yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. Sarı Lacivertli takımın gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

RUSLAR İDDA ETTİ

Futbolerana'da yer alan habere göre, Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe yönetimi Dünya Kupası'nda Rusya'nın başında başarılı bir performans sergileyen ve takımın değişim sürecinde Ulusal Lig ve hazırlık maçlarında da iyi sonuçlar alan Cherchesov'u gündemine aldı.

İKİ TAKIM ÇALIŞTIRMAYA SICAK BAKMIYOR

Rus basınında Championat'ın haberine göre, Stanislav Cherchesov'un Rusya'da devam eden kontratı nedeniyle iki takım çalıştırmaya sıcak bakmadığı ve görevinden ayrılma ihtimalinin ise zor olduğu kaydedildi.



ZEMİN YOKLAYACAKLAR

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde zemin yoklayacağı ise gelen haberler arasında.