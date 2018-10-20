Fener'e kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 9.hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Benzia'dan kötü haber geldi.
Son yapılan antrenmanda sakatlanan Cezayirli futbolcu, kadrodan çıkarıldı. Milliyet'in haberine göre; Benzia tedbir amaçlı Sivas'a götürülmedi.
SLİMANI DE KADRODA YOK
Sarı-Lacivertli ekipte golcü isim Islam Slimani de sakatlığından dolayı bu şehre getirilmedi. Cocu'nun ilk 11'de Frey'e görev vermesi bekleniyor.
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