Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür

Fenerbahçe'yi ocak ayının sonunda ve şubat ayında çok yoğun bir program bekliyor. Üç kulvarda mücadele edecek sarı lacivertliler, 39 günde 10 resmi maç yapacak.

Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor’un konuğu olacak Fenerbahçe, 21 Ocak Pazartesi Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Bursaspor deplasmanına gidecek.

3 gün sonra Ümraniyespor ile rövanş maçına çıkacak Ersun Yanal’ın öğrencileri 28 Ocak’ta ligin başarılı ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

Şubat ayına ligde Göztepe maçıyla başlayacak sarı lacivertliler, ardından Kayseri deplasmanına çıkacak.

12 Şubat’ta UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit’i ağırlayacak Fenerbahçe yine evinde Atiker Konyaspor ile karşılaştıktan sonra 21 Şubat’ta Zenit ile rövanş maçı için Rusya’ya uçacak.

Sarı lacivertli takım zorlu Şubat ayını Beşiktaş deplasmanıyla tamamlayacak.