Fenerbahçe'nin istediğe Elis'e İngiltere'den talip

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde en çok transfer etmek istediği oyuncuların başında gelen, MLS'de Houston Dynamo takımının formasını giyen 22 yaşındaki futbolcu Alberth Elis'e bir talip de İngiltere'den geldi.



Fenerbahçe'nin transfer etmek için görüşmelerini hâlâ sürdürdüğü Honduraslı futbolcu için FootballInsider sitesininden bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un, 22 yaşındaki genç futbolcu için 5 milyon £'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.

MLS ekibi Houston Dynamo'nun ise yetenekli genç futbolcusunu takımdan göndermek için oldukça isteksiz olduğu biliniyor. Ancak kulübün, 5 milyon £'luk teklife karşı ne cevap vereceği ise henüz belli değil.