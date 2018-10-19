Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru belli oldu!

Fenerbahçe'de futbol takımının göğüs sponsoru belli oldu! Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-19 sezonunda Avis'in logosunu taşıyan formaları giyecek. Fenerbahçe, sponsorluk bedeli olarak 35,5 milyon TL alacak

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır."