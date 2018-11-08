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Fenerbahçe'de PFDK kararlarına ilk tepki Koeman'dan geldi!

Fenerbahçe'de PFDK kararlarına ilk tepki Koeman'dan geldi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, 2-0 kazanılan Anderlecht maçının ardından PFDK'nın verdiği cezaları eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 23:32 - Güncelleme: 08-11-2018 23:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Anderlecht galibiyetinin ardından PFDK'nın Galatasaray derbisi hakkında verdiği cezalar hakkında konuştu.

PFDK'nın verdiği kararları adaletsiz olarak değerlendiren Koeman, şu sözleri kullandı;

"Belhanda'nın ceza alması için birini mi öldürmesi lazım? Belhanda'nın Soldado'yu takip ettiğini ve kovaladığını gördük. Bunun karşılığında ne alıyor? 0 maç ceza. Bunun adaletini sağlayacak kişi ben değilim ama görüntüleri gördük. Görüntüler yalan mı söylüyor? Soldado, 6 maç ceza alıyor ama nasıl oluyorda diğer oyuncu sıfır maç ceza alıyor. Gerçekten inanılmaz. Soldado birini mi öldürdü? Ben gerçekten inanamıyorum bu kararlara. Soldado, 6 maçlık ne yapmış? Bence çok gülünç bir durum. Bu adalet mi? Bence değil.

Fenerbahçe Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

''HAKEMLER OLMADAN FUTBOL OLMAZ''

Ben futbola konsantre olmak istiyorum. Çünkü futbolu seviyorum. Bazen 4. hakemle tartışmalarınız tabii olabilir ama ben onlara saygı gösteriyorum. Hakemler olmadan futbol olmaz. Bazen hatalar yapılabilir ama hakemliğin zor bir iş olmasını bilmeliyiz. Özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetiyorsanız.

''HOCA OLARAK KAVGA EDERSEM OYUNCULAR NE DÜŞÜNÜR?''

Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım. Bir hoca olarak herkes sizi izliyor. Siz bir rol modelsiniz. Gençler sizi izliyor. Eğer ben hakemle kavga edersem veya rakiple kavga edersem oyuncularımdan ne bekleyebilirim? Oyuncularım benim hakkımda ne düşünür? Duygular, futbolun içindedir. Normaldir ama yumruk atmak normal değildir. Duygular yaşanacaktır ama günümüzde bunlar zor şey. Günümüzde herkes çıldırmış şekilde. Herkes hata yapabilir ama bir hata 5-6 kez yapılmaz. Neyse, 2-0 kazandığımız için mutluyum."

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