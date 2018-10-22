Fenerbahçe'de iki isimle yollar ayılıyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor. Yönetim aldığı karar doğrultusunda iki oyuncuyu devre arasında takımdan gönderecek. Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe şartlar oluşursa satılacak, en kötü ihtimalle ise başka bir takıma kiralanacaklar.

ÖZÜR DİLERSE AFFEDİLECEK

Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe dışında Fenerbahçe yönetimi kaptan Volkan Demirel'i de kadro dışı bırakmıştı. Volkan Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Ancak yönetim Volkan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı yeterli bulmadı. Volkan net bir şekilde yönetim ve yardımcı antrenör Erwin Koeman'dan özür dilerse affedilecek.

GÖZLERİNİN YAŞINA BAKILMAYACAK

Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe benzeri tavır sergileyen oyuncular olursa gözlerinin yaşına bakılmayacak. Bu oyuncularda kadro dışı kalacak.