Fenerbahçe'de deprem! Cocu'yla Comolli kanlı bıçaklı

Fenerbahçe'de şimdi de teknik direktör Phillip Cocu ile sportif direktör Damien Comolli arasında soğuk rüzgarlar estiği öğrenildi. İstediği transferlerin yapılmadığını ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Hollandalı teknik adamın, sportif direktör Comolli'nin kendi görüşünü almadan kararlar almasından da son derece rahatsız olduğu belirtildi.



İPLER UZUN SÜREDİR KOPUK

Yenişafak'ın haberine göre; İki futbol adamı arasındaki iplerin uzun süredir gergin olduğu da öğrenildi. Giuliano ve Josef'in satılmaması yönünde rapor vermesine rağmen satışından son dakika haberi olan Cocu'nun, takımın kalbi dediği bu iki oyuncunun yeri doldurulmadığı için kafasındaki oyun sistemini oturtamadığı ifade edildi.



KADRO DIŞI KARARINI BİLMİYORDU

Hollandalı teknik adamın kadro dışı kararlarından da sonradan haberdar olduğu, bu kararların tamamen Comolli'ye ait olduğu ve Cocu'nun görüşünün alınmadığı belirtildi. Aatıf'ın çalışma performansından memnun olan Fenerbahçe çalıştırıcısının, Faslı oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istemediği öğrenildi.



COMOLLİ'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Phillip Cocu'nun görevden alınan yardımcı antrenörlerin çalışmasından da memnun olduğu ve bu konuda da kendisinin görüşünün alınmadığı öğrenildi. Faturanın sadece kendisine çıkarılmasından son derece rahatsız olan Cocu'nun, "Kötü sonuçlarda herkes suçlu" diyerek Comolli'yi hedef gösterdiği belirtildi.



3 MAÇ GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

F.Bahçe yönetiminin ise şimdilik Hollandalı teknik direktörle yola devam edilmesinden yana oldukları ifade edildi. Böyle bir karar alınmasına karşın, Phillip Cocu'ya karşı olan yöneticilerin de bulunduğu belirtildi. Hollandalı çalıştırıcıyla devam kararında kulübün içinde bulunduğu maddi koşulların da etkili olduğu ifade edildi. Ancak Anderlecht, Ankaragücü ile Galatasaray maçları Hollandalı teknik adam için kritik bir viraj olacak. Alınacak olumsuz sonuçların Cocu'nun biletinin kesilmesine neden olabilecek. Geçtiğimiz günlerde de tecrübeli çalıştırıcının menajeri İstanbul'a gelmiş ve yönetimle görüşmüştü. Cocu gönderilirse, göreve gelecek yeni teknik direktörle birlikte 4 teknik adama da ücret ödemek zorunda kalınacak.

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