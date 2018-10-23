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Fenerbahçe'de deprem! Cocu'yla Comolli kanlı bıçaklı

Fenerbahçe'de deprem! Cocu'yla Comolli kanlı bıçaklı

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcuların yanı sıra Cocu ile Comolli'nin arasının bozuk olduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:50 - Güncelleme: 23-10-2018 09:50

Fenerbahçe'de şimdi de teknik direktör Phillip Cocu ile sportif direktör Damien Comolli arasında soğuk rüzgarlar estiği öğrenildi. İstediği transferlerin yapılmadığını ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Hollandalı teknik adamın, sportif direktör Comolli'nin kendi görüşünü almadan kararlar almasından da son derece rahatsız olduğu belirtildi. 
 
İPLER UZUN SÜREDİR KOPUK
Yenişafak'ın haberine göre; İki futbol adamı arasındaki iplerin uzun süredir gergin olduğu da öğrenildi. Giuliano ve Josef'in satılmaması yönünde rapor vermesine rağmen satışından son dakika haberi olan Cocu'nun, takımın kalbi dediği bu iki oyuncunun yeri doldurulmadığı için kafasındaki oyun sistemini oturtamadığı ifade edildi. 
 
KADRO DIŞI KARARINI BİLMİYORDU
Hollandalı teknik adamın kadro dışı kararlarından da sonradan haberdar olduğu, bu kararların tamamen Comolli'ye ait olduğu ve Cocu'nun görüşünün alınmadığı belirtildi. Aatıf'ın çalışma performansından memnun olan Fenerbahçe çalıştırıcısının, Faslı oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istemediği öğrenildi. 

COMOLLİ'Yİ HEDEF GÖSTERDİ
Phillip Cocu'nun görevden alınan yardımcı antrenörlerin çalışmasından da memnun olduğu ve bu konuda da kendisinin görüşünün alınmadığı öğrenildi. Faturanın sadece kendisine çıkarılmasından son derece rahatsız olan Cocu'nun, "Kötü sonuçlarda herkes suçlu" diyerek Comolli'yi hedef gösterdiği belirtildi.
 
3 MAÇ GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK 
 F.Bahçe yönetiminin ise şimdilik Hollandalı teknik direktörle yola devam edilmesinden yana oldukları ifade edildi. Böyle bir karar alınmasına karşın, Phillip Cocu'ya karşı olan yöneticilerin de bulunduğu belirtildi.  Hollandalı çalıştırıcıyla devam kararında kulübün içinde bulunduğu maddi koşulların da etkili olduğu ifade edildi. Ancak Anderlecht, Ankaragücü ile Galatasaray maçları Hollandalı teknik adam için kritik bir viraj olacak. Alınacak olumsuz sonuçların Cocu'nun biletinin kesilmesine neden olabilecek. Geçtiğimiz günlerde de tecrübeli çalıştırıcının menajeri İstanbul'a gelmiş ve yönetimle görüşmüştü. Cocu gönderilirse, göreve gelecek yeni teknik direktörle birlikte 4 teknik adama da ücret ödemek zorunda kalınacak. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 10:55 COMOLLİ GİTSE COCUNUN YANINADA BİR YERLİ YARDIMCI VERİLSE DÜZELİR BU TAKIM HEMDE AYNI HAFTA İLK MAÇTA DÜZELİR ÇIKIŞA GEÇER

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